Считавшийся утерянным последний фильм Нуреева покажут на фестивале

На фестивале "Нуреевские сезоны" покажут 11 кинокартин о жизни и творчестве артиста балета Рудольфа Нуреева, который в 2023 году мог бы отпраздновать 85-летие. Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, будет показан считавшийся утерянным фильм "Венеция, Карнавал, Любовь", ранее не включенный в фильмографию артиста, уточнили организаторы.

Фильм покажут на открытии фестиваля 14 марта в "Геликон-опере".

Картину в 1982 году снял режиссер Марио Ланфранки, и роль стала последней экранной работой Нуреева. Пленку отреставрировали и перевели фильм на русский язык. Также к кинопоказу приурочено открытие выставки фотографа Грациано Аричи, снимавшего съемочный процесс картины.

"Нуреевские сезоны" пройдут с 12 марта по 2 апреля 2023 года в трех городах: Москве, Уфе и Казани.

"Нашим проектом "Нуреевские сезоны" мы не только возвращаем память о нем сюда, на родину . С помощью наших фильмов мы рассказываем правду, которая была тогда", — поделилась руководитель международного культурного проекта "Нуреевские сезоны" Альфия Чеботарева.

Рудольф Нуреев в 1961 году решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже. Он сотрудничал с Королевским балетом в Лондоне и Венской оперой, был директором балета Парижской оперы, ставил спектакли и снимался в кино.