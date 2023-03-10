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2 минуты назад

Вышел трейлер "Без обид" с Дженнифер Лоуренс

Российская Газета

Появился трейлер "Без обид" (No Hard Feelings) - это вампука одного из создателей ситкома "Офис" Джина Ступницки, то и дело заваливающаяся на территории "ламповых" молодежных комедий былых лет.

Каст нарядный - Дженнифер Лоуренс, Эбон Мосс-Бакрак, Натали Моралес, Мэттью Бродерик, Хасан Минхадж и Лаура Бенанти.

Лоуренс сыграла Мэдди, которой очень-очень нужны деньги. И чтобы заработать, она соглашается на странноватую работенку - начинает как бы встречаться с замкнутым 19-летним парнишкой Перси. Причем нанимают ее для этого родители Перси.

Прокат стартует в июне.

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