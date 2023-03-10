Вышел трейлер "Без обид" с Дженнифер Лоуренс

Появился трейлер "Без обид" (No Hard Feelings) - это вампука одного из создателей ситкома "Офис" Джина Ступницки, то и дело заваливающаяся на территории "ламповых" молодежных комедий былых лет.

Лоуренс сыграла Мэдди, которой очень-очень нужны деньги. И чтобы заработать, она соглашается на странноватую работенку - начинает как бы встречаться с замкнутым 19-летним парнишкой Перси. Причем нанимают ее для этого родители Перси.