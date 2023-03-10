Россияне назвали самые популярные фильмы, сериалы и актеров

На основании 650 миллионов оценок пользователей «Яндекс» выяснил, какие фильмы любят россияне, какие им нравятся актеры и какие сериалы популярны среди аудитории. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе компании.

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Авторы исследования проанализировали взаимодействие пользователей онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» с 16,5 тысячи фильмов и 5,2 тысячи сериалов. Самой оцененной среди зрителей картиной стала «1 +1». В тройку лидеров также вошли «Джентльмены» и «Волк с Уолл-стрит».

В топ-10 оцененных зрителями «Кинопоиска» фильмов попали отечественные картины «Брат» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Лидером по количеству оценок в категории сериалов стала «Игра престолов». Компанию в топ-3 ей составили отечественные проекты «Триггер» и «Мажор».