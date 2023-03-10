Россияне назвали самые популярные фильмы, сериалы и актеров
На основании 650 миллионов оценок пользователей «Яндекс» выяснил, какие фильмы любят россияне, какие им нравятся актеры и какие сериалы популярны среди аудитории. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщили в пресс-службе компании.
Авторы исследования проанализировали взаимодействие пользователей онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» с 16,5 тысячи фильмов и 5,2 тысячи сериалов. Самой оцененной среди зрителей картиной стала «1 +1». В тройку лидеров также вошли «Джентльмены» и «Волк с Уолл-стрит».
В топ-10 оцененных зрителями «Кинопоиска» фильмов попали отечественные картины «Брат» и «Иван Васильевич меняет профессию».
Лидером по количеству оценок в категории сериалов стала «Игра престолов». Компанию в топ-3 ей составили отечественные проекты «Триггер» и «Мажор».
В десятку лидеров также вошли российские сериалы «Монастырь» и «Беспринципные». Самые высокие оценки своей актерской игры на «Кинопоиске» получили Леонардо Ди Каприо, Эмили Уотсон, Фредди Хаймор, Бенедикт Камбербэтч, Джоди Фостер, Иэн Маккеллен, Брэд Питт, Том Хэнкс, Эдвард Нортон и Том Круз.
Недавно на «Кинопоиске» вышел сериал о культовой российской панк-рок-группе «Король и Шут». Бывший бас-гитарист коллектива Сергей Захаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о впечатлениях от картины.