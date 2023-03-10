«Чебурашка» не выдержал бы конкуренции на «Оскаре»

Российскому фильму было бы сложно соревноваться с картинами, бюджеты которых 100-200 млн долларов, сказал кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН заявил, что отечественный фильм «Чебурашка» не смог бы конкурировать с мировыми кинокартинами на премии «Оскар». 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

«Одновременно с «Чебурашкой» в Америке вышли «Аватар-2» и мультфильм «Кот в сапогах-2». Если бы эти три фильма, включая «Чебурашку», вышли одновременно в российский прокат, от «Чебурашки» остались бы только уши. «Аватар» бы оттянул взрослых и тинейджеров, а «Кот в сапогах» – маленьких, а на «Чебурашку» пошли бы остатки тех, кто испытывает ностальгию и прочее. Он собрал, может быть, 3 млн рублей в лучшем случае», - отметил кинокритик.

По его словам, в России не могут себе позволить вложить в компьютерную графику огромные деньги.

«Графика сделана плохо. Не может фильм в подобной сложной технологии соревноваться с картина с бюджетами в 100-200 млн долларов. Это просто технически трудно. Это объективная реальность. Они могут потратить на компьютерную графику на порядок больше денег, а мы не можем», - подчеркнул собеседник НСН.

Он выразил мнение, что в России не появилось фильмов, достойных международного уровня.

«С уходом большого Голливуда не произошло качественного роста российского кинематографа. Картин международного уровня не появилось», - расстроился Шнейдеров.