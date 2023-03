Кто получит премию «Оскар» в 2023 году и кто заслужил ее на самом деле

Лучший иностранный фильм

Лучший актер в роли второго плана

Кто заслужил: Брендан Глисон , «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin)

Кто получит: Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once)