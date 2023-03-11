Кто получит премию «Оскар» в 2023 году и кто заслужил ее на самом деле

Ночью с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения премии «Оскар». Выступающие перед элитой Голливуда комики теперь могут быть спокойны: после прошлогоднего инцидента с Уиллом Смитом и Крисом Роком Американская киноакадемия создала специальную кризисную команду для борьбы с любыми чрезвычайными ситуациями во время мероприятия. И пока российские режиссеры пророчат одной из самых престижных кинопремий смерть из-за ЛГБТ, гендерной нейтральности и участия в ней представителей разных рас, «Оскар» несмотря ни на что готов представить публике очередное грандиозное шоу. «Лента.ру» попыталась заглянуть в будущее и предсказать возможных победителей, а также назвать тех, кто заслужил статуэтки на самом деле.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Лучший иностранный фильм

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Кто заслужил: «Иа» Ежи Сколимовского (EO)

Получивший приз жюри на последнем Каннском фестивале и вошедший в десятки списков лучших картин года «Иа» от классика польского и мирового кинематографа Ежи Сколимовского представляет собой лаконичный и блестящий образец кинопоэзии, хотя на протяжении всего хронометража притворяется лентой с социальной нагрузкой. Однако любые узкие трактовки этого роуд-муви про одиссею ослика Иа по польским краям, скорее всего, окажутся несостоятельными — все по-настоящему важные вещи, как и в подлинной поэзии, тут лежат на поверхности, переливаясь всевозможными смыслами. Так что каждый зритель непременно увидит в «Иа» что-то, что другие могли и не заметить. Что, в общем-то, прекрасно попадает под определение настоящего, достойного всех акколад искусства.

Впрочем, контекст, в котором проходит «Оскар-2023», едва ли оставит без внимания одну из самых насущных картин года — экранизацию классического романа Эриха Марии Ремарка, который по прошествии почти столетия с момента публикации устарел ровно настолько же, насколько поменялась с тех пор обстановка на фронтах (то есть не сильно). Фильм о боли, ужасе и бессмысленности, которые составляли военный быт Первой мировой, лишен чрезмерной сентиментальности и излишней драматичности и снят почти как психоделическая фантастика в духе «Сталкера» Андрея Тарковского. Бергер делает невероятное: противоестественные человеческой природе образы войны, которые он вырисовывает, одновременно отвращают и завораживают. Но и без более прямолинейной авторской оценки не обошлось: режиссер прерывает сцены с кровью и грязью эпизодами про тех, кто из чистых кабинетов отправляет солдат на бойню, и тех, кто эту бессмысленную войну всеми силами пытается остановить. Посыл, который членов Американской киноакадемии, да и любого следящего за сводками новостей, вряд ли оставит равнодушным.

Лучший актер в роли второго плана

Кто заслужил: Брендан Глисон, «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin)

Глисон и Фаррелл — давние приятели, а их синергия знакома зрителям еще со времен «Залечь на дно в Брюгге»

По-хорошему — мы же тут теоретизируем, — эту награду Глисону следовало бы разделить с коллегой по площадке Барри Кеоганом, также на нее номинированным. Юный актер уже давно стал эдакой звездой в тени: посмотрев на его лицо, вы определенно вспомните, что уже не раз его где-то видели, а вот его имя из памяти может легко ускользнуть. Победа на «Оскаре» вывела бы артиста на новый уровень, тем более что его роль простачка в «Банши Инишерина» вышла невероятно живой. Жюри американской киноакадемии, впрочем, легко может посчитать, что и номинаций Глисону и Кеогану будет достаточно. Как и выдавшему мощнейший монолог о великой и ужасающей силе искусства в «Фабельманах» ветерану кино Джадду Хершу, в шкафу у которого тоже нет ни одного «Оскара» (но была одна номинация — за «Обыкновенных людей»).

Кто получит: Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once)

Карьера Ке Хюи Куана, впрочем, еще более выразительна: прославившийся еще в юном возрасте благодаря «Индиане Джонсу и Храму судьбы» и «Балбесам» актер затем снялся в паре-тройке провальных фильмов, после чего на десятилетия исчез из поля зрения, для того чтобы переродиться в своей самой многоликой роли во «Все везде и сразу». И то, как ловко его Уэймонд трансформируется из мужа-тряпки в героя гонконгских боевиков, будто бы созвучно с тем, как долго Куан ждал, чтобы продемонстрировать свое мастерство, и насколько его окрыляет возможность это наконец сделать. На «Оскаре» такие истории не просто любят — премия, можно сказать, только ими (опуская Уилла Смита с лещами) и поддерживает к себе столь массовый интерес.

Лучшая актриса в роли второго плана

Кто заслужил: Керри Кондон, «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin)

Выступление Кондон в комедии Мартина Макдоны оказалось коротким, но экспрессивным: окруженная мужиками-дуболомами хрупкая интеллектуалка из последних сил пытается вдолбить хоть толику здравого смысла братцу, чтобы в финале все же опустить руки и свалить в закат. Актриса здесь — настоящий Чацкий с ирландским акцентом, и за эту роль она уже получила премию BAFTA.

Заслуженным лауреатом могла бы стать и Стефани Сюй, сыгравшая дочку главной героини и ведущую антагонистку во «Все везде и сразу», удели режиссеры ее персонажу чуть больше времени

Кажется, куда интереснее было бы видеть в центре метабезумства не простоватую и вечно растерянную добродетельницу Эвелин, а ее дочь, которая проходит тяжелейшие душевные испытания перед тем, как обернуться уничтожающим вселенные монстром. И награды за свою роль она достойна — в конце концов, драматический потенциал этой так и не раскрытой истории ей удалось передать даже несмотря на то, что в перерывах пришлось размахивать огромными дилдо в клоунских гиперпоп-костюмах!

Кто получит: Анджела Бассет, «Черная Пантера: Ваканда навеки» (Black Panther: Wakanda Forever)

За роль королевы в марвеловском блокбастере «Ваканда навеки» Бассет уже получила «Золотой глобус», и совершенно справедливо: именно немногочисленные сцены с ее героиней разгоняют фильм Райана Куглера почти до шекспировских масштабов. Как же членам киноакадемии пройти мимо образа афроамериканской леди Макбет, взвалившей на свои плечи тяготы правления целым государством? Впрочем, Бассет сияет в «Ваканде навеки» на фоне крайне неудачных второстепенных персонажей-костылей вроде церэушника в исполнении Мартина Фримана и совсем уж никуда не годных антагонистов — да и в тех частях фильма, которые мало чем еще запоминаются. Словом, ее игра — вполне достойный повод отметить вторую «Черную пантеру» без выдачи популярной ленте каких-то более серьезных наград. И едва ли «Оскар» от такой возможности откажется.

Лучший актер

Кто заслужил: Остин Батлер, «Элвис» (Elvis)

Остин Батлер оказался идеальным исполнителем роли Элвиса — не добавляющий ничего лишнего, не пытающийся провести Королю-солнцу сеанс психотерапии с глубоким погружением в его страхи и чаяния. Актер будто не играет, а только показывает зрителю образ культового рок-н-ролл-певца, что для картины База Лурмана, вероятно, стало критически важным аспектом. Недаром Лурман отказал в этой роли даже Гарри Стайлзу — для такого байопика нужна была звезда, которая не пыталась бы (потому что все равно бы не смогла) затмить славу заглавного персонажа. Батлер заслуживает эту награду и по версии многих букмекеров: «Элвис» стал вторым самым кассовым музыкальным байопиком в истории, собрав в мировом прокате 269,7 миллиона долларов. Рекордсменом остается вышедшая в 2018 году «Богемская рапсодия», за главную роль в которой «Оскар» получил Рами Малек. Видимо, по негласному правилу, теперь лавры почета должны пасть и на голову Батлера.

Кто получит: Брендан Фрейзер, «Кит» (The Whale)

Впрочем, фаворит у нынешнего «Оскара» за лучшую мужскую роль попросту не оставил пространства для конкурентов — едва ли Американская киноакадемия упустит столь шумное возвращение на голливудский олимп звезды «Мумии» и «Взрыва из прошлого» Брендана Фрейзера. Роль Чарли, медленно загибающегося из-за лишнего веса и компульсивного переедания преподавателя литературы, будто бы специально создана для того, чтобы этот камбэк подвести к финалу, коим и станет награждение артиста его первой статуэткой. Репетицию такого катарсиса мы уже наблюдали на Венецианском фестивале, когда зал взорвался перед рыдающим Фрейзером шестиминутными овациями. Видели ее и представители «Оскара», которые мимо столь эмоциональной истории ни за что не пройдут.

Лучшая актриса

Кто заслужил: Кейт Бланшетт, «Тар» (Tár)

Режиссер «Тар» Тодд Филд неспроста говорил, что сценарий был написан специально под Бланшетт, и если бы она отказалась от роли, кино не состоялось бы. Актриса в роли выдуманной гениальной дирижерки Берлинского симфонического оркестра Лидии Тар здесь творит нечто по-настоящему фантастическое: самостоятельно дирижирует Пятой симфонией Малера, играет на аккордеоне, исполняя песню собственного сочинения, врет, лицемерит, рыдает, грозит ребенку убийством, сходит с ума и даже восстает из пепла «культуры отмены» — и представляет собой глубинный пульс фильма, его пусть и иссиня-черное, но сердце. Ведь именно игра Бланшетт помогает поверить в ауру таинственности и величия, окружающую главную героиню. В конце концов, едва ли можно достоверно изобразить гения на экране, не обладая такого же уровня чуткостью и мастерством, и игра в «Тар» для актрисы как раз служит возможностью расписаться в собственной гениальности.

Кто получит: Кейт Бланшетт, «Тар» (Tár)

То, что Бланшетт станет абсолютной фавориткой оскаровской гонки в номинации «Лучшая актриса», стало понятно еще на премьере «Тар» прошедшей осенью на Венецианском кинофестивале — настолько оглушительным оказался почти трехчасовой перформанс звезды, получившей за него Кубок Вольпи — главную актерскую награду мероприятия. Бланшетт также взяла за эту роль «Золотой глобус», награду BAFTA и премию главного оскаровского термометра Critic's Choice Awards. А уж учитывая, что главную конкуренцию ей здесь составляет Мишель Йео с ролью-антиподом — добродушной и аморфной Эвелин во «Все везде и сразу» — немудрено, что жюри предпочтет работу с образом куда более сложным, конфликтным и демоническим.

Лучший режиссер

Кто заслужил: Тодд Филд, «Тар» (Tár)

Конечно, одного мастерства Бланшетт было бы недостаточно для того эффекта, что производит «Тар», — образ ее героини мастерски, скрупулезно сконструирован Тоддом Филдом. Режиссер в первый час фильма делает все, чтобы зрителю начало казаться, что гениальная Лидия — человек реальный, а затем разрушает этот образ всеми доступными способами: ракурсы, монтаж, костюмы, многозначительные операторские трюки. Филд выстраивает свой фильм по лекалам музыкальной пьесы, в которой контрапункты регулярно затеняют основную тему, но ни один не доводится до пиковых частот — режиссер обходит любое возможное проявление пошлости за километр.

Жаль, конечно, что награды за лучший актерско-режиссерский тандем в «Оскаре» не предусмотрено — тут Филд и Бланшетт были бы беспроигрышными фаворитами

Кто получит: Стивен Спилберг, «Фабельманы» (The Fabelmans)

Однако даже работа Филда едва ли сможет отвлечь всеобщее внимание от «Фабельманов», снятых крупнейшим мастером мирового кино Стивеном Спилбергом. Режиссер в этот раз представил одну из самых легких и обаятельных автобиографий (в юном киноэнтузиасте в исполнении Гэбриела ЛаБелля безошибочно угадывается сам автор «Челюстей» и «Инопланетянина»), которую уже прозвали лучшим его фильмом в XXI веке. Спилберг регулярно использует гуманизм как главное орудие в своем арсенале, но уже давно кинематографист не подавал его настолько неотразимо и в то же время тактично. Более того, Филд после прошлой картины «Как малые дети» не снимал целых 15 лет, а Спилберг уже второй год подряд штурмует Академию с высокобюджетными любовными посланиями прошлым эпохам, и долго обходить вниманием столь настойчивые ухаживания не сможет ни одно жюри.

Лучший фильм

Кто заслужил: «На Западном фронте без перемен» Эдварда Бергера (Im Westen nichts Neues)

Бывает вечная классика — например, роман Эриха Марии Ремарка стал классикой почти сразу после публикации и за целое столетие, кажется, нисколько не устарел. Бывают произведения, важные в определенный момент истории, — таким можно назвать вышедшую в сентябре 2022-го экранизацию романа Эдвардом Бергером. Символично, конечно, что это самый дорогой фильм Германии, первая немецкая экранизация главного романа Ремарка и всего лишь третий за всю новейшую историю ФРГ фильм, представленный в главной категории «Оскара». Но куда символичнее тут время, в которое он появился на свет: когда лязг оружия в сердце Европы с каждым днем все громче, а новостные ленты превратились в сухой перечень потерь противника и мест прилетов боеприпасов, что для многих стало будничным, повседневным фоном. В общем-то, любое антивоенное творчество как раз направлено на борьбу как с этим безразличием, так и с излишним рвением показать всем кузькину мать — и служит напоминанием о том, что горе от таких масштабных конфликтов непременно, всегда превышает любые ставки. Оттого главными послевоенными лозунгами становятся не «можем повторить», а «никогда больше» и «лишь бы не было войны». Потому и выходят антивоенные романы. Поэтому и нужны их экранизации.

Кто получит: «Все везде и сразу» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта (Everything Everywhere All at Once)

Новая работа авторов «Человека — швейцарского ножа» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта умудрилась стать главным фаворитом нынешней оскаровской гонки.

11 номинаций на «Оскар» получил «Все везде и сразу», включая «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая актриса»