Мюзикл «Миссия Долголетие» теперь можно посмотреть онлайн

На страницах проекта «Московское долголетие» в социальных сетях в открытом доступе появился полнометражный мюзикл «Миссия Долголетие». Картину сняли в честь пятилетия проекта.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В фильме рассказывается история обычных москвичей старшего поколения, которые смогли изменить свою жизнь. Теперь их главная миссия — продвигать философию активного долголетия для жителей всей вселенной.

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Посмотреть музыкальный фильм можно на страницах «Московского долголетия» в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также на платформе Rutube.

«Мюзикл “Миссия Долголетие” — это уже второй полнометражный фильм о проекте “Московское долголетие” и его участниках. Отличительной чертой картин является то, что главные роли в них исполняют не профессиональные актеры, а горожане старшего поколения — участники проекта. Они на своем примере доказали, что цифры в паспорте ничего не значат на пути к мечте. Мюзикл призван не только вдохновить других сделать первый шаг и стать частью вселенной “Московского долголетия”, но и увековечить достижения проекта для будущих поколений», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Начинается фильм в кабине космического корабля в 2073 году. На борту — участники «Московского долголетия», они летят налаживать дружеские отношения с долголетами из другой галактики и вспоминают, как зарождался проект. Каждый следующий эпизод рассказывает о различных историях из жизни участников.

Все музыкальные номера исполнили участники «Московского долголетия» в дуэте с известными артистами кино и эстрады: Олегом Газмановым, Екатериной Гусевой, Виктором Добронравовым, Александром Серовым, Люсей Чеботиной, ВИА «Самоцветы», Алексеем Гоманом и другими. Хореография и танцевальные номера были поставлены и исполнены участниками проекта.

Большинство москвичей оказались на профессиональной съемочной площадке впервые. Одними из самых ярких впечатлений для них стали совместные номера с кумирами.

Лауреат творческого фестиваля «Московского долголетия» квартет «Татьянин день» спел вместе с актером Виктором Добронравовым в мюзикле. Благодаря проекту участницы коллектива смогли исполнить две мечты — заниматься вокалом и оказаться в одном кадре с любимым актером.

«Вокалом мы начали заниматься в 2019 году и даже подумать не могли, что когда-нибудь сможем выступить с известным артистом. Нам до сих пор сложно поверить, что мы оказались на профессиональной съемочной площадке», — говорит участница проекта Татьяна Ткаченко.

Раиса Абдуханова уже имеет опыт выступлений и съемок — два раза она была участницей известных вокальных телевизионных шоу. По словам женщины, именно съемки в мюзикле позволили ей исполнить заветную мечту. Благодаря «Московскому долголетию» она познакомилась с кумиром Олегом Газмановым и спела с ним дуэтом.