Ковровая дорожка на «Оскаре» не будет красной

В последние несколько десятилетий ковровая дорожка всегда оставалась красной, менялись только оттенки. Решение изменить цвет на светлый приняла в том числе креативный консультант Лиза Лав. Организаторы объяснили это тем, что хотели превратить мероприятие в вечернее, так как для них было несоответствие между тем, что гости приезжают в элегантных нарядах днем.