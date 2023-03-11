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1 час назад

Ковровая дорожка на «Оскаре» не будет красной

Lenta.ruиещё 3

Впервые с 1961 года ковровая дорожка на церемонии вручения премии «Оскар» не будет красной. Организаторы выбрали оттенок шампанского, сообщает AP News.

Ковровая дорожка на «Оскаре» не будет красной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В последние несколько десятилетий ковровая дорожка всегда оставалась красной, менялись только оттенки. Решение изменить цвет на светлый приняла в том числе креативный консультант Лиза Лав. Организаторы объяснили это тем, что хотели превратить мероприятие в вечернее, так как для них было несоответствие между тем, что гости приезжают в элегантных нарядах днем.

«Я думаю, что решение сделать ковровую дорожку цвета шампанского показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь», — сказал ведущий мероприятия ДжимДжимми Киммел.

Фильмы,Джимми Киммел,
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