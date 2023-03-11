Голливуд против «Оскара»: пять актеров, бойкотирующих премию

Вручение ежегодной престижной кинопремии «Оскар» состоится совсем скоро – 12 марта 2023 года.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

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Однако не для всех звезд главный приз киноиндустрии оказывался столь желанным. В преддверии торжественной церемонии «Слово и Дело» напомнит вам имена голливудских звезд, отказавшихся от заветной награды или бойкотирующих саму премию «Оскар».

Вуди Аллен

Актер, сценарист, режиссер, продюсер и композитор Вуди Аллен практически не посещает церемонии награждения. Исключением не стал и «Оскар» 1978 года, где его мелодраматичная комедия «Энни Холл» выиграла сразу в двух категориях: лучшая режиссерская работа и лучший сценарий.

Тогда же кинематографист был номинирован и в качестве лучшего исполнителя мужской роли, но эту награду получил Ричард Дрейфусс за фильм «До свиданья, дорогая». Третий и четвертый «Оскар» Вуди Аллен получил в 1987-ом и 2012-ом годах за лучшие сценарии к драмеди «Ханна и ее сестры» и фэнтезийной мелодраме «Полночь в Париже».

«Знаете, когда мне было лет двенадцать, я фантазировал: как же это волшебно — ходить на премию «Оскар», выигрывать награды! Ты, такой успешный, окружен блестящими мужчинами и прекрасными женщинами, и вы вместе гуляете по ночным клубам. Но потом ты вырастаешь и обнаруживаешь, что удовольствие не в наградах за работу, а в самой работе», – заявил Вуди Аллен в интервью 2018 года.

Кинематографист отметил, что в его мироощущении и самолюбии ничего не поменяется, если он сделает как «неудачный», так и «успешный» фильм. Он просто приступит к работе над следующим проектом. Главное, чтобы он был сам «доволен тем, что сделал».

Уилл Смит

Звезда франшизы «Люди в черном» Уилл Смит в 2016 году отказался от приглашения на церемонию вручения «Оскара».

Бойкот кинопремии актер устроил в поддержку своей супруги Джаде Пинкетт. По их мнению, киноиндустрия забыла про расовое разнообразие – два года подряд в качестве номинантов были представлены исключительно белые артисты.

«Так много разных людей из самых разных мест добавляют свои идеи к этому прекрасному американскому гамбо [густой суп из разнообразных ингридиентов – прим. ред]. В лучшем случае Голливуд представляет и создает образы для этой красоты. Но, со своей стороны, я думаю, что должен защищать и бороться за идеалы, которые делают нашу страну – и делают наше голливудское сообщество – великим», – заявил артист в беседе с «The Guardian».

Стоит отметить, что в 2022 году Уилл Смит все же вышел за «ненавистной» статуэткой за лучшее исполнение мужской роли в спортивном байопике «Король Ричард». Правда, без жены Смита и скандала не обошлось и в этот раз: актер влепил пощечину ведущему премии и комику Крису Року за неудачную шутку о супруге.

Мишель Родригес

Известная по сериалу «Остаться в живых» и роли Летти из франшизы «Форсаж» смуглая американская актриса Мишель Родригес поддержала Смита в его протесте «за разнообразие». По мнению артистки и ее коллег, этого критерия было недостаточно среди лауреатов и на церемонии в 2020 году. Правда, тогда Родригес отметила и минимальное количество женщин среди победителей, особенно в категории «лучший режиссер».

«Женщинам приходится начинать с нуля. У нас нет собственных историй… Нам нужно многое наверстать. Так что я говорю, девочки, поднимите голову», – заявила актриса в интервью порталу «ABC15».

Мишель Родригес призналась, что подобные «ограничения» вдохновили ее расширить свою карьеру за пределы кинокамеры – «писать, продюсировать и режиссировать». Напомним, американка единожды завоевывала награды в киноиндустрии – Премия Гильдии актеров (2006), где она стала победительницей в категории «лучший актерский состав драматического сериала» за «Остаться в живых».

Марлон Брандо

Один из выдающихся киноактеров 20-го столетия Марлон Брандо должен был получить свой второй «Оскар» в 1973 году за роль Дона Вите Карлеоне в «Крестном отце» от режиссера Фрэнсиса Форда Капполо. Однако артист отказался подниматься на сцену, отправив вместо себя активистку Общества коренных народов США Сэчин Литтлфезер. Это был знак протеста Брандо в честь неверного представления сущности американских индейцев в Голливуде. Свою первую оскаровскую награду Марлон Брандо получил в 1955 года за лучшее исполнение мужского персонажа за криминальную драму Элиа Казана «В порту».

Пол Ньюман

Один из фундаментальных основ Голливуда американский актер, кинорежиссер и продюсер Пол Ньюман («Бильярдист») долго не мог получить свою статуэтку. С 1959 по 2003 год артист получил 11 номинаций на премию «Оскар». Из них он победил всего в трех: в 1986 году его наградили «за выдающиеся заслуги в кинематографе», 1994-ом – он получил «награду имени Джина Хершолта», и лишь в 1987 году он стал лучшим исполнителем мужской роли в фильме Мартина Скорсезе «Цвет денег».

Однако на церемонию по случаю вручения «Оскара» за лучшую мужскую роль Ньюман не приехал, но изящно выкрутился.