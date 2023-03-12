Новинки кино для приятного вечера

Скринлайф-триллер от авторов "Поиска", приведение-суперзвезда, стриптизёр Ченинг Татум и "Изумительный Морис" Терри Пратчетта. Рассказываем, что новенького посмотреть дома.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Звезда "Эйфории" ищет пропавшую мать с помощью новейших технологий. Дэвид Харбор из "Очень странных дел" превращается в привидение и шокирует интернет. Ченинг Татум в новом эпизоде франшизы о стриптизёре строит отношения с Сальмой Хайек. А изумительный кот по имени Морис из произведения Терри Пратчетта вместе с друзьями раскрывает страшную тайну городка Дрянь-Блинцбург. В новом выпуске рубрики #КиноЗдесь рассказываем о самых свежих киноновинках, которые скрасят ваш вечер.

Видео дня

"Пропавшая без вести" (16+)

Скриншот из фильма "Пропавшая без вести", 2023 год, производство Stage 6 Films, режиссёр Николас Д. Джонсон, Уилл Меррик

Режиссёр: Николас Д. Джонсон, Уилл Меррик

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 111 минут

О фильме. Так ли хорошо мы знаем тех, кто живёт с нами совсем рядом? Друзья и близкие аферистки Анны Делви первое время и понятия не имели, кого впустили в свои жизни. А что делать, если с тобой нечестна собственная мать? Молодая девушка Джун (Сторм Рид из "Эйфории") начинает поиски матери, которая исчезает во время путешествия в Колумбии. На помощь девочке-подростку приходят новейшие технологии: гаджеты, аудио- и видеозаписи. Чем больше Джун зарывается в расследование, тем больше понимает, что почти ничего не знала о маме.

Что интересного. Вспомним, каким хорошим получился в своё время скринлайф-триллер "Поиск" (скринлайф - это когда все события кино происходят полностью на экране компьютера, планшета или смартфона, - прим. ред.). Видимо, из-за успеха своего дебюта его создатели решили пойти по проторенной дорожке и сделали практически идентичный фильм. Только теперь не отец ищет дочь, а дочь отчаянно бросается на поиски матери. Такое кино всегда приятно щекочет нервы, потому что до самого конца не будет понятно, кто в истории друг, а кто враг.

Кому не понравится. Тем, кому не нравятся фильмы в жанре скринлайф.

"У нас привидение!" (16+)

Скриншот из фильма "У нас привидение!", 2023 год, производство Warner Bros. Legendary Pictures и Temple Hill Entertainment, режиссёр Кристофер Лэндон

Режиссёр: Кристофер Лэндон

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.3

Время: 126 минут

О фильме. Привидения могут быть очень даже милыми, вспомним культового Каспера. В комедийной новинке 2023 года нам рассказывают историю, которая рвёт все шаблоны типичного ужастика про дом с призраками. Семья перебирается жить в дом подешевле, от которого шарахается вся округа. Там начинают происходить странные вещи. Вот только виновником всего этого оказывается вполне себе дружелюбное привидение в лице бородатого молчаливого мужика (Дэвид Харбор). Что удивительно, призрака любит камера, он прекрасно получается на видео и фото. После этого нелюдимый странник из иного мира становится звездой интернета.

Что интересного. Шериф из "Очень странных дел" Харбор уже продемонстрировал свой комедийный талант в кино про плохого Санту "Жестокая ночь". В "У нас привидение!" актёру досталась роль без слов, но с очень богатым комедийным потенциалом. Герой гримасничает, старается казаться ужасным привидением, но при этом очаровывает абсолютно всех. А как забавно он убегает от толп новоиспечённых поклонников, экстрасенсов и ФБР! Кстати, Кристофер Лэндон, режиссёр этого фильма, также снял отличный слэшер про день сурка "Счастливого дня смерти".

Кому не понравится. Тем, для кого жанр комедийного хоррора - это уже слишком.

"Супер Майк: Последний танец" (18+)

Скриншот из фильма "Супер Майк: Последний танец", 2023 год, производство Warner Bros., режиссёр Стивен Содерберг

Режиссёр: Стивен Содерберг

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.6

Время: 112 минут

О фильме. Последний (вроде как) эпизод франшизы про принципиального стриптизёра Майка Лейна. Майк (Ченинг Татум) в пандемию коронавируса теряет свой мебельный бизнес, построенный потом и кровью. Теперь он работает простым барменом и, конечно, скучает по танцам. О талантах симпатичного мужчины случайно узнаёт богатая женщина Макс (Сальма Хайек). После страстного приватного танца Макс щедро одаривает Майка деньгами и уговаривает вместе с ней отправиться в Европу, чтобы там горячими стриптиз-шоу растопить холодные лондонские сердца.

Что интересного. Прошло 11 лет с премьеры первого фильма франшизы, а Супер Майк всё так же хорош собой. Правда, у главного героя возраст уже солидный, да и ценности теперь совершенно другие. Если первая часть про "секс, наркотики и рок-н-ролл", а также крепкую мужскую дружбу, то названный последним фильм уже больше про поиск себя в жизни и прелести моногамии. Именно любовная линия с Майк составляет основу всего сюжета. Кстати, Татум сам в прошлом был стриптизёром, именно поэтому в 2017 году актёр запустил шоу Magic Mike Live, которое набрало популярность по всему миру. На радость зрителям эпичным финалом "Супер Майк: Последний танец" как раз становится шоу Magic Mike Live.

Кому не понравится. Людям пуританских взглядов, всё-таки "Супер Майк" - один из самых сексуально раскрепощающих фильмов Голливуда.

"Изумительный Морис" (6+)

Скриншот из мультфильма "Изумительный Морис", 2023 год, производство Cantilever Group, Moonshot Films и "Мосфильм-Мастер", режиссёр Тоби Генкель, Флориан Вестерманн

Режиссёр: Тоби Генкель, Флориан Вестерманн

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 93 минуты

О мультфильме. Расслабиться и отдохнуть всей семьей за хорошим мультфильмом - как вам такое предложение? Главный герой очарователен, сама харизма. Рыжая наглая морда, усы и безупречный ум - его главные инструменты в борьбе за хорошую сытую жизнь. Вместе с товарищами-крысами он проворачивает авантюры, в каждом новом городе организует "нашествие крыс", а потом сам же за хорошее вознаграждение спасает от них. План трещит по швам, когда друзья попадают в Дрянь-Блинцбург - город, в котором творится что-то неладное. Теперь героям предстоит разгадать главную тайну этого места, а это будет ой как непросто.

Что интересного. Рыжего кота Мориса озвучивает Сергей Бурунов, а это сама по себе очень хорошая новость. Сам мультфильм - экранизация произведения Терри Пратчетта (да-да, того самого, который написал "Благие знамения" и много всего другого).

Кому не понравится. Тем, кто устал от рыжих и наглых кошачьих морд, даже если при этом они очень очаровательные.