Авторы «Шазама 2» слили в новом видео камео важного героя

Внимание! В новости есть спойлеры к фильму «Шазам! Ярость богов».
Режиссёр «Шазама! Ярость богов» Дэвид Ф. Сандберг просит фанатов не смотреть новую телевизионную рекламу ленты. В ней засветилась Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот. Сам ролик пока недоступен в сети в хорошем качестве, но зрители опубликовали «экранку».
Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут. Её пару раз переносили и переснимали, но в целом она должна получиться отличной.
Будущее Галь Гадот и Чудо-женщины в новой киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана сейчас неясно. Возможно, Гадот останется в этой роли и после выхода «Чудо-женщины 3». Хотя ранее режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс заявляла, что помимо третьей части, легендарная амазонская воительница в будущем может получить четвёртый сольный фильм.