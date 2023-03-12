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1 час назад

Авторы «Шазама 2» слили в новом видео камео важного героя киновселенной DC

Чемпионат.com

Внимание! В новости есть спойлеры к фильму «Шазам! Ярость богов».

Авторы «Шазама 2» слили в новом видео камео важного героя
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёр «Шазама! Ярость богов» Дэвид Ф. Сандберг просит фанатов не смотреть новую телевизионную рекламу ленты. В ней засветилась Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот. Сам ролик пока недоступен в сети в хорошем качестве, но зрители опубликовали «экранку».

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Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут. Её пару раз переносили и переснимали, но в целом она должна получиться отличной.

Будущее Галь Гадот и Чудо-женщины в новой киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана сейчас неясно. Возможно, Гадот останется в этой роли и после выхода «Чудо-женщины 3». Хотя ранее режиссёр «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс заявляла, что помимо третьей части, легендарная амазонская воительница в будущем может получить четвёртый сольный фильм.

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