Авторы «Шазама 2» слили в новом видео камео важного героя

Внимание! В новости есть спойлеры к фильму «Шазам! Ярость богов».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Режиссёр «Шазама! Ярость богов» Дэвид Ф. Сандберг просит фанатов не смотреть новую телевизионную рекламу ленты. В ней засветилась Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот. Сам ролик пока недоступен в сети в хорошем качестве, но зрители опубликовали «экранку».

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Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут. Её пару раз переносили и переснимали, но в целом она должна получиться отличной.