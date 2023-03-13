В свои первые прокатные выходные новинка "Поехавшая" стала лидером российского проката со 135,6 млн рублей. Фильм-лидер прошлой недели "Беспринципные в деревне" опустился сразу на третью строку бокс-офиса с 59,5 млн рублей.
На втором месте все еще "Нюрнберг", с 64,5 млн рублей.
По данным kinobusiness.com, "Праведник" на четвертом месте с 45,4 млн рублей (539,2 млн рублей всего). Замыкает пятерку лидеров "Чебурашка", который не покидает ее уже 11 недель, с 27,6 млн рублей (общая касса - 6 млрд 923 млн рублей).