Бай Хайруллин и Мира Рахмат создают фильм о татарских ичигах

Молодой режиссер и оператор Бай Хайруллин и основательница школы татарского рукоделия Мира Рахмат снимают фильм о создании татарской национальной обуви, кожаной мозаике и об истории знаменитой Арской фабрики. Как идет съемочный процесс и в чем главная идея фильма — в материале "Реального времени".

Фото: Реальное время Реальное время

"Я татарин. Я хочу рассказать миру о своем народе!"

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Бай Хайруллин — режиссер, оператор клипов, рекламных роликов, автор фильма "Биляр. Кладовая наследия", удостоенного звания лауреата I степени Всероссийского конкурса национальных видеороликов "Мы" в номинации "Документальные ролики" категории "Профессионалы", прошедшего осенью 2022 года в Тюмени; обладатель специального диплома за толерантность и содружество религиозных конфессий в номинации "Межнациональная дружба" VI Национального телекиноконкурса "Родные тропы", прошедшего в Москве.

Бай Хайруллин планирует снять фильм об ичигах на татарском языке с переводом на русский и английский языки:

— Я татарин. И хочу снимать про свой народ, про свою культуру и показать это всему миру. Когда я стал задумываться над темой нового фильма, у меня было несколько вариантов. Я задавался вопросом, о чем можно снимать кино, чтобы рассказать о целом народе. Сначала я подумал, что нужно снимать фильм о татарском танце — об истории его возникновения, о том, что означают те или иные движения. Думал в этом же фильме коснуться и татарских узоров. Например, рассказать, почему в нашем орнаменте так часто используется цветок тюльпана. Дальше по цепочке возникла тема ичигов. И в итоге я пришел к мнению, что надо снимать именно о них.

"До фабрики были артели"

Первым пунктом при подготовке к съемкам стал город Арск, где непосредственно и находилась фабрика национальной обуви. Историю возникновения предприятия авторам рассказали в историко-этнографическом музее "Казан арты". По словам заведующего отделом по изучению родного края Ленара Губайдуллина, начало было положено еще задолго до возникновения знаменитой фабрики:

По словам сотрудника музея, жители Клачей давно, еще до революции, имели обыкновение ездить в Казань и наниматься к богачам. Только в 1941 году в самой деревне Клачи была организована артель "Труд", выделившаяся из артели "Тукай". В 1960 году "Тукай" укрупнили, присоединив к "Труду". На этот раз центр остался в селе Клачи.

— В 1971—1975 годах в рабочем поселке Арск была построена национальная обувная фабрика, рассчитанная на пошив 300 тысяч пар обуви. В 1980-е годы были сданы в эксплуатацию 92 квартиры для рабочих предприятия, общежитие на 32 места, два детских сада на 140 мест, двухэтажный вышивальный цех, два дома на четыре и 10 квартир. В 1980 году Арская фабрика национальной обуви была удостоена золотой медали на Лейпцигской ярмарке в Германии, — рассказал Губайдуллин.

Движимые общей идеей

Именно Арский музей "Казан арты" соединил двух авторов, движимых одной общей идеей.

— Как-то я сидел в кафе в Казани, думал, с чего бы начать работу над фильмом, и тут вспомнил, что давно хотел поехать в Арский музей. Я сразу же туда позвонил, попросил рассказать об истории ичигов, в этот же день меня пригласили в гости, я сел и поехал в Арск. С этого все и началось. В музее мне все рассказали — и об артелях, которые находились в деревнях, и о большой фабрике национальной обуви. Там я в очередной раз обрел уверенность в том, что именно эта тема мне и нужна. В музее мне рассказали, что буквально две недели назад к ним приезжала девушка, которая тоже интересовалась этой темой и хотела снять об этом фильм. Мне дали ее контакты. Мы созвонились, переговорили и решили работать над проектом вместе, — рассказал Бай Хайруллин.

"Снимать, и снимать немедленно"

Этой девушкой оказалась Мира Рахмат, основательница концептуальной школы татарских ремесел "Кул эше", где желающих учат вышивать, создавать кожаную мозаику и ткать. Мира родилась и выросла в Москве, в 2005 году переехала в Казань.

В своей школе Рахмат и ее коллеги преподают традиционные ремесла, возрождают культуру рукоделия. Очень часто на занятиях мастера рассказывают ученикам и туристам про Арскую фабрику национальной обуви.

Уже тогда, когда она готовилась к поездке, искала людей, которые работали на фабрике, у девушки промелькнула мысль:

"Как грустно, что существовала такая большая фабрика, так это все хорошо развивалось, и тут раз — ее нет, и никто этим не интересуется, никто о ней даже не слышал".

Это показалось ей несправедливым. И уже тогда у нее возникла идея, что нужно что-то предпринять.

— Нам посчастливилось встретиться с бывшими работниками фабрики Анасом-абыем и Суфией-апой Гилязиевыми. Как только я увидела их глаза, когда они рассказывали о временах расцвета фабрики национальной обуви, я поняла, что хочу снимать фильм. Я понимала, смотря на них, что времени немного: им обоим уже по 80 с лишним лет, все мы не вечны, очень хочется сохранить эту историю. Поэтому я уехала из Арска с твердым намерением снимать, и снимать немедленно. В самое ближайшее время. Буквально через полмесяца мне пишет Бай и говорит о том, что наши идеи совпадают, предлагает объединить усилия. Мы знали, что у нас одна миссия, — поведала Рахмат.

Мира Рахмат — генеральный продюсер и соавтор фильма. По идее авторов, основной в картине является документальная часть, но будет и художественная сюжетная линия. Синопсис таков: одна девушка из татарской семьи, которая живет в Москве и работает дизайнером, с целью разработки новых стилей едет в Татарстан, в Арский район. Здесь она узнает историю создания национальной обуви. Как рассказал Бай Хайруллин, через эту линию будет показано прошлое, настоящее и будущее этого ремесла.

"Жаль, что все позабыто"

— Мы только начали съемки. Успели собрать несколько интервью. Например, поговорили с Анасом-абыем и его супругой, они в свое время работали в экспериментальном цехе фабрики национальной обуви. Здесь уже тогда пробовали придумывать новый дизайн обуви. Шили даже кроссовки с татарским орнаментом. К сожалению, ни одного экземпляра нам не удалось найти, остались лишь фотографии. Позже мы поехали в деревню Мульма, взяли интервью у женщин — работниц фабрики, — рассказал режиссер.

Создатели фильма отработали два съемочных дня. Они считают, что им очень повезло познакомиться и поговорить с теми, кто непосредственно работал на фабрике:

— Отдельная благодарность Ленару Губайдуллину, он нам очень помог. Мы снимали в школе. Здесь собрались шесть женщин, которые с удовольствием рассказали нам про то время. Видно было, что это для них приятные воспоминания. Подумать только, на фабрике и в ее филиалах в Арском районе работали больше полутора тысяч человек! Там был свой детский сад, своя школа. Строились дома специально для работников. Очень жаль, что все позабыто и ничего не восстанавливалось, — посетовала Мира.

Традиции, интегрированные в современность

— Нас удивляет, как можно было потерять такую большую фабрику национальной обуви бесследно. Когда-то такое широко распространенное ремесло почти потеряно. Поэтому мы и взялись за эту тему. Мы хотим еще раз рассказать о наших исконно татарских традициях. Показать их и взрослым, и современной молодежи. Что немаловажно, мы хотим сделать это красиво, чтобы, посмотрев наш фильм, молодые люди сами захотели носить вещи с национальным колоритом. Думаем, этот фильм поможет сохранить историю нашего народа. Кроме того, он покажет, как история и традиции могут быть интегрированы в современность, — выразил уверенность Бай Хайруллин.

Запрос на самоидентификацию

По мнению Рахмат, эта тема актуальна, так как у людей сейчас просыпается интерес к своей родной культуре, велик запрос на самоидентификацию народа.