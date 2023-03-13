Документалка о Навальном получила «Оскар»

Картина «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра о российском оппозиционере Алексее Навальном получила премию «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм». 95-я церемония вручения наград проходит в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Фото: Daily Storm Daily Storm

На церемонии присутствует семья политика — супруга Юлия, дети Дарья и Захар. Навальная заявила, что ее супруг отбывает наказание в тюрьме «только за то, что говорил правду».

«Алексей, я мечтаю о дне, когда ты станешь свободным. <...> Держись, моя любовь», — сказала она.

Фильм «Навальный» охватывает период с лета 2020 года, когда произошло отравление политика, по январь 2021-го, когда его арестовали в России. В январе 2023 года картина завоевала приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино «Сандэнс», в феврале фильм получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств в номинации «Лучший документальный фильм».

За статуэтку «Оскар» лента о Навальном боролась с картинами «Все, что дышит» (режиссер Шаунак Сен), «Огонь любви» (Сара Доса), «Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас), а также «Дом из щепок» (Саймон Леренг Уилмонт).