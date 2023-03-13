"Оскар" продемонстрировал новый тренд замены авторского кино "артельным"

Итак, дядюшка Оскар начал отсчет последнего пятилетия перед вековым юбилеем. На этом долгом пути он наградил и мировые шедевры и великое множество шутих-однодневок, в его зеркале отражались смены вех в общественном сознании, вкусах, критериях; по его фаворитам можно было судить о взлетах и падениях величайшего из массовых искусств.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Оно родилось как ярмарочный аттракцион, пугая публику зрелищем надвигающегося на зал поезда, и к своей зрелости (иной раз, похоже, и старческой немощи) демонстративно вернулось на ту же ярмарку. Возникнув как техническое чудо, кино пережило краткие десятилетия авторских чудес и творческих прозрений, став полноценным искусством, чтобы потом снова стать не более чем ошеломляющим фактором технического прогресса.

Видео дня

Все эти драматические коллизии воплотились в итогах нынешней церемонии "Оскара", которую после пятилетнего перерыва снова провел стендап-комик, обладатель премии "Эмми" Джимми Киммел. И прежде всего в выборе главного фаворита года - сюрреалистической комедии "Всё везде и сразу". Она завоевала симпатии всех главных кинематографических гильдий Америки - продюсерской, режиссерской, сценарной и актерской - и была обречена на триумф, в конечном итоге победив в семи номинациях из одиннадцати, включая "Лучший фильм".

Художественных достоинств в ней, на мой взгляд, немного, гораздо больше впечатляющих технических и спортивных достижений. Веское слово в выборе академиков сказала конъюнктура: в кино сейчас ценится "разнообразие" - и лучшим признается фильм с азиатскими актерами о злоключениях китайской семьи в Америке, лучшей исполнительницей главной роли - китаянка Мишель Йео, лучшими актерами на роли второго плана - Ке Хюи Куан и приятно разбавившая компанию Джейми Ли Кертис. Прецедент 2020 года, когда лучшим фильмом года признали явно переоцененных южнокорейских "Паразитов", превратился в утвержденную тенденцию, продемонстрировав "разноообразие" в полный рост.

Внушительная победа компьютерной кувыркалки "Всё везде и сразу" знаменует еще один тренд десятилетия - спокойное, без трагедий и рыданий, расставание с авторским кино, доминировавшим почти весь прошлый век даже в "легких жанрах" - комедиях и мелодрамах (Уайлер, Уайлдер, Капра…), в ужастиках (Хичкок, Карпентер…), в фэнтези (Кэмерон, Спилберг…). Оно все активнее вытесняется "артельным кино", где яркая индивидуальность с ее "люблю" и "ненавижу", ее "посланиями" и стремлением воздействовать на общество стирается, разум и мастерство подменяются сообразительностью и мастеровитостью. "Всё везде и сразу" снимал режиссерский дуэт клипмейстеров Дэниэлсов - Квана и Шайнерта, до сих пор в крупных художественных свершениях не замеченный. В премированном ныне фильме тоже нет проблесков авторской индивидуальности, но есть хорошая техническая оснащенность, фантазия и амбиции. Поэтому дуэт увозит еще и статуэтку за оригинальный сценарий.

Как я и предполагал, главную мужскую актерскую номинацию выиграл Брендан Фрейзер в драме "Кит" - звезда "Богов и монстров" и "Мумии" триумфально вернулся после многолетнего личного и творческого кризиса. Этот выбор академиков тоже подкрепил обозначившуюся в кино XXI века гуманистическую миссию понять и полюбить каждого, разрушив кем-то неумным придуманные стандарты человеческого поведения, моделей красоты и габаритов.

Интересно, что сразу три "оскаровских" номинанта тоскуют о прошлом кинематографа, так или иначе его вспоминая и цитируя. Даже вышеупомянутая кувыркалка ностальгически перефразирует старые жанровые фильмы от "восточных боевых искусств" до "Рататуя".

Ностальгичен автобиографический фильм Стивена Спилберга "Фабельманы" - признание в любви к ушедшему кино и грусть от расставания с ним. Самыми сложными чувствами одухотворен синеманский "Вавилон" Дэмьена Шазелла о раннем Голливуде: здесь всё - цитата или аллюзия то к Феллини, то к Бобу Фосси, то к Стэнли Донену с Джином Келли, и у почти каждого персонажа есть в истории кино реальный прототип. На мой взгляд, это самый глубокий, талантливый, даже новаторский фильм всей "оскаровской" гонки, и то, что он Киноакадемией почти не замечен, по-моему, свидетельство ее давнего недуга - куриной слепоты, так часто не позволявшей ей разглядеть в пестрой куче быстротекущего мейнстрима редкие жемчужины, которые останутся в истории.

Кроме "Вавилона", среди жертв "куриной слепоты" этого года оказались такие шедевры, как "Банши Инишерина" и "Фабельманы" - авторские создания Мартина Макдоны и Стивена Спилберга. И если действительно трактовать случай фильма "Всё везде и сразу" как ясно обозначившуюся тенденцию, нужно признать, что приход артельного кино и компьютерных клоунад на первые роли - это надолго.

Лучшим иностранным фильмом предсказуемо названа немецкая экранизация романа Ремарка "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, получившая еще три премии: за операторское мастерство (Джеймс Френд), художественное решение (Кристиан М. Гольбек и Эрнестина Хиппер) и оригинальный саундтрек. "Аватар. Путь воды" Джеймса Кэмерона удовлетворился премией за визуальные эффекты. В области короткометражной документалистики "Оскара" получили "Заклинатели слонов", полнометражной - "Навальный". Среди анимационных короткометражек победили "Мальчик, Крот, Лис и Конь".

Выбор лауреата в полнометражной анимации, думаю, был предрешен с выходом на экраны "Пиноккио Гильермо дель Торо". Любимая сказка поколений с сюжетом, перенесенным во времена Муссолини, в фильме оказалась новой вселенной с изобретательно преображенной фабулой, с изумительной фактурностью прорисовки.