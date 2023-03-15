У весны есть одна особенность, знакомая многим жителям земного шара. Всё расцветает и распускается далеко не по волшебному щелчку пальцев, произведённому 1-го марта. Да, в некоторых регионах нормальной погоды и появления первой зелени приходится ждать с отважностью и упорством.Не беда, Тлум.Ру готов спасти своих читателей от серости и уныния, царящих на улице. Тем более и праздник сегодня соответствующий, пусть и не самый известный. В общем, мы отмечаем День цветных карандашей в компании 9 мультфильмов, наполненных яркими красками.

Фото: tlum.ru tlum.ru

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Яркость вы найдёте во всём, она частично словно разговаривает со зрителями. Не зря изумрудное платье Фионы гармонирует с цветом кожи самого Шрека, а почти тревожного цвета красный наряд лорда Фаркуада призывает не пытаться найти в нём ничего положительного — всё равно провалите задачу. Чем дальше во франшизу, тем блистательнее наряды, особенно, когда на первые позиции вырывается Фея Крёстная, она наслаждается каждым выходом в свет. Кстати, зелёный цвет действует на нервную систему успокаивающим образом, как вам такое?

Мало того, что у нас есть эмоции, они ещё и разные. Жёлтая Радость, голубая Печаль, красный Гнев, зелёная Брезгливость, синий Страх. Конечно, создав таких персонажей, студия Pixar поставила перед собой непростую задачу ещё и по претворению в жизнь сознания со всеми его вывертами и закаулками. В «Головоломке» чем дольше зритель наблюдает за путешествием Радости и Печали внутрь памяти Райли, тем больше цветов видит. И каждая локация при этом уникальна, что уж говорить о персонажах. Бинго-Бонго, ты навсегда в наших сердцах!

У мультфильма «Твоё имя» кроме невероятно японского цвета — кто был в Японии и уезжал подальше от городов ближе к небольшим поселениям, тот поймёт — удивительная сюжетная линия. На самом деле, посмотреть полнометражное аниме можно два раза. В первый раз обратить внимание на то, как способны переплестить две человеческие судьбы, ещё и спасти тысячи других. Во второй раз можно отдаться визуальному наслаждению. И поверьте, когда вы видите лазурное небо — то это вполне реальный цвет, никаких фильтров.

В своё время появление мультфильма умудрилось завлечь в кинотеатры даже совершенно равнодушных к комиксам или анимации зрителей. Стиль повествования, грамотно подобранные саундтреки и разнообразие персонажей — всё это перекликалось с глитчами в кадре и тем, как ярко способен выглядеть красный цвет, если его оттенить чёрным. Да что уж там, даже Человек-паук Нуар, тот, который строго чёрно-белый, умудрился показать свою мощь при полном отсутствии цветового разнообразия. Возможно, в этом ему помог кубик Рубика.

№ 5: «Энканто»

Факт — в мультфильмах, где волшебство стоит на первых позициях в сюжете, сложно удержаться и не использовать краски. У семьи Мадригаль помимо уникальных способностей ещё и яркий гардероб. В одной из подборок мы даже показывали особенные маленькие детали костюмов. Здесь вам и буйство цветов — тех, которые растут и пахнут, — и фантастические музыкальные номера, аналога которым не найти, и тот самый дом-трансформер, умудряющийся обладать своим разумом. Такое количество красок ещё надо поискать

№ 6: «Митчеллы против машин»

Сиреневый, красный, оранжевый, рыжий, синий — каких только цветов не показывает противостояние семейки обычных Митчеллов машинам. У мультфильма множество классных моментов, начиная от ненавязчивого посыла быть добрее друг к другу, и заканчивая впечатляющими сценами сражений, которые, пусть не всегда заканчиваются так, как нам бы хотелось, но точно выглядят ярко. Эта история врезается в память — так сказать вернее всего. Кстати, во время рекламы проекта, объявляли: анимационный стиль схож с мультфильмом «Человек-паук: Через вселенные», чем цепляли до того незаинтересованных зрителей на свой крючок. И правильно делали.

Вы наверняка ждали здесь появления «Тайны Коко»? Ничего страшного, мультфильм «Книга жизни» — история не хуже. Как-то решают два бога поспорить… поиграв с человеческими жизнями. Мексиканский режиссёр Хорхе Гутьеррес не оставил никому их подчинённых и шанса хоть на секунду упустить их кадра яркость любовных переживаний, ревности или грусти. Если придумывать второй российский аналог названия, то пусть это будет «Книга красок жизни» — смысл не меняется, становится даже интереснее. Тем, кто влюблён в мексиканскую культуру, этот мультфильм не стоит упускать из внимания.

Милашка Розочка вселяет веру в души всех-всех троллей, даже крайне закрытого Цветана. Дело в том, что она круто поёт? Возможно, за это, кстати, спасибо Анне Кендрик. Или в том, что её волосы настолько розовые, что ещё секунда и можно их спутать с жвачкой? Не без этого. Что понятно точно — «Тролли» в состоянии настроить зрителей на позитивный лад всем сразу: буквально спасительным сюжетом, визуальной составляющий и зажигательными песнями. И самый угрюмый зритель нет-нет да улыбнётся. Всё не зря, у мультфильма есть вторая часть, третья пока только намечается…