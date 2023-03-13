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1 час назад

Мерил Стрип появилась в тизере третьего сезона "Убийств в одном здании"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Hulu опубликовал на YouTube тизер третьего сезона сериала «Убийства в одном здании».

К своим ролям вернулись Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин. В тизере появилась Мерил Стрип. Также к актерскому составу присоединится Пол Радд, известный по главной роли в фильме Marvel «Человек-муравей».

О том, что Стрип снимется в «Убийствах в одном здании», стало известно в январе. Пока не раскрывается, какого персонажа в сериале представит звезда. Радд назвал актрису «влиятельной» и признался, что не мог поверить, что находится в одной комнате с ней.

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