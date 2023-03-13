Мерил Стрип появилась в тизере третьего сезона "Убийств в одном здании"

К своим ролям вернулись Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин . В тизере появилась Мерил Стрип . Также к актерскому составу присоединится Пол Радд , известный по главной роли в фильме Marvel «Человек-муравей» .

О том, что Стрип снимется в «Убийствах в одном здании», стало известно в январе. Пока не раскрывается, какого персонажа в сериале представит звезда. Радд назвал актрису «влиятельной» и признался, что не мог поверить, что находится в одной комнате с ней.