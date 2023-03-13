Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

Российский документальный фильм "Выход" не получил "Оскар"

Мира Маркина

Режиссеры-документалисты Максим и Евгения Арбугаевы из Якутии присутствовали на 95 церемонии "Оскар", но не получили награду в своей номинации. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Якутия".

Короткометражка "Выход" рассказывает об ученом-отшельнике, который исследует аномально большое стадо моржей на берегу Тихого океана. Особенно на вручении премии отметили кадры дикой природы, которые попали в фильм. Их назвал красивыми журналист ABC News — он вел трансляцию церемонии.

Российскую документальную ленту номинировали на "Оскар" в конце января. Однако награду в качестве "Лучшего короткометражного фильма" получила картина из Индии "Заклинатели слонов". Всего с работой якутских режиссеров соревновались четыре кинопроекта.

Номинант на "Оскар-2023" работает в кофейне

Ранее Леди Гага отказалась петь на "Оскаре-2023".

Фильмы,Видео,Оскар,Стефани Джерманотта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий