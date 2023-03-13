Российский документальный фильм "Выход" не получил "Оскар"

Режиссеры-документалисты Максим и Евгения Арбугаевы из Якутии присутствовали на 95 церемонии "Оскар", но не получили награду в своей номинации. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Якутия".

Короткометражка "Выход" рассказывает об ученом-отшельнике, который исследует аномально большое стадо моржей на берегу Тихого океана. Особенно на вручении премии отметили кадры дикой природы, которые попали в фильм. Их назвал красивыми журналист ABC News — он вел трансляцию церемонии.