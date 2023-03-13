«Навальный» и «Неудобная правда»: лучшие документальные фильмы Оскара

Фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниела Роэра получил статуэтку от Американской киноакадемии в номинации «Лучший документальный фильм». Какие еще картины завоевали премию «Оскар» в этой номинации в материале «Рамблера».

95-я церемония вручения премии «Оскар» прошла сегодня в театре Dolby в Лос-Анджелесе и длилась около трех часов.

«Навальный» Дэниела Роэра в номинации «Лучший документальный фильм» обошел такие картины как «Все, что дышит», «Вся красота и кровопролитие», «Огонь любви» и «Дом из осколков», пишет РБК.

Фильм снят на платформе Max Original и при поддержке телеканала CNN. Картина охватывает период с лета 2020 года, когда Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов) вышел из комы в берлинской клинике «Шарите» и до его возвращения в Россию в январе 2021 года, пишет «Коммерсант».

На церемонию вручения «Оскара» приехали жена политика Юлия вместе с дочерью Дарьей и сыном Захаром.

Алексей Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области. Суд заменил ему условный срок на реальный за многократные нарушения условий исполнения наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения с лечения в Германии.

Лучшие документальные фильмы прошлых лет

Несмотря на то, что «Оскар» часто ассоциируют именно с художественными фильмами, в том числе и блок-бастерами, которые показывают по всему миру, документальные картины, получившие золотые статуэтки в разные годы, также необычны и интересны. В этих картинах освещались острые вопросы и оказывались в центре внимания необычные люди.

Так, «Неудобная правда», получившая «Оскар» в 2006 году, привлекает внимание к проблеме глобального потепления и его последствий для экологии. Картина режиссера Дэвиса Гуггенхайма создана при участии американского политика и экологического активиста Альберта Гора.

А фильм «Такси на темную сторону», который получил премию Американской киноакадемии в 2007 году, посвящен убийству водителя такси из Афганистана по имени Дилавар. Режиссер и сценарист Алекс Гибни задается вопросом - кто ответит за гибель человека, умершего от пыток и оправданного уже посмертно?

«Человек на канате» режиссера Джеймса Марша, который в 2009 году был награжден золотой статуэткой в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», рассказывает о французском канатоходце Филиппе Пети. Пети 7 августа 1974 года прошел без страховки по канату, натянутому на высоте 415 метров над землей между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Проблема жестокости поднимается в документальном фильме «Бухта» Луи Психойоса. В центре сюжета массовое истребление дельфинов у берегов Японии. Картина получила «Оскар» в 2010 году.