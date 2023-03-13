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1 час назад

«Оскар 2023»: все победители, как прошла кинопремия

Катя Кобышева

Церемония вручения премии «Оскар» каждый год становится событием мирового масштаба, несмотря на то, что критики говорят о снижении интереса зрителей.

«Оскар 2023»: все победители, как прошла кинопремия
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«Рамблер» рассказывает, какие фильмы собрали больше всего номинаций и наград и чем запомнился «Оскар-2023».

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Фильмы, получившие больше всего номинаций

Больше всего номинаций получил фильм «Все везде и сразу» – 11, в семи из которых стал лучшим. На втором месте по числу номинаций и побед лента «На Западном фронте без перемен» – девять номинаций и четыре победы. Фильм «Банши Инишерина» также был номинирован в девяти категориях, правда выиграть не получилось ни в одной. Следующим по числу номинаций стал «Элвис», всего восемь, но побед также ни одной. Замыкает пятерку лидеров по числу номинаций «Топ Ган: Мэверик», который был номинирован в шести категориях и выиграл в одной.

Чем запомнился Оскар-2023

На этот раз не было такого громкого скандала, как год назад, когда известный актер Уилл Смитт ударил ведущего церемонии, комика Криса Рока за неудачную шутку о жене, но тем не менее казусы были.

Так, на этот раз организаторы решили отказаться от классической красной дорожки, а вместо нее постелили дорожку цвета шампанского, о чем забыли предупредить участников церемонии. Хотя возможно решение принималось в последний момент, когда большинство гостей уже выбрали наряд на выход. Актриса Джейми Ли Кертис, которая появилась в нюдовом платье, поделилась своей досадой в соцсетях. Платье буквально слилось по цвету с дорожкой, а актриса отметила, что дорожка подходит по цвету к ее шторам.

Модель Эшли Грэм, которая брала интервью у гостей и участников церемонии, задала Хью Гранту странный вопрос про фильм, на который тот смог ответить лишь то, то он в нем появился ровно на три секунды. Как вежливый человек, он больше ничего не сказал, но всем своим видом продемонстрировал изумление.

Еще один возмутительный момент церемонии. Когда Леди Гага бросилась на помощь оступившемуся фотографу и помогла ему подняться, тот отблагодарил ее фривольным шлепком по ягодицам. Звезда молча удалилась, но в соцсетях уже поднялась волна осуждения.

Кстати, слухи о том, что Леди Гага не сможет выступить на церемонии из-за того, что занята на съемках и не успевает достойно подготовиться, к счастью, не оправдались. Артистка вышла на сцену в простой футболке, драных джинсах, без макияжа и совершенно ошеломительно спела песню Hold My Hand из фильма «Топ Ган-2: Мэверик».

Также все ждали выступления Рианны, которая спела песню из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки», весь зал встал.

Полный список победителей Оскара-2023

  • Лучший фильм – «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021);
  • Лучшая актриса – Мишель Йео, «Все везде и сразу»;
  • Лучший актер – Брендан Фрейзер, «Кит» (The Whale, 2022);
  • Лучшая женская роль второго плана – Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»;
  • Лучшая мужская роль второго плана – Ке Хюи Куан, «Все везде и сразу»;
  • Лучшие режиссеры – Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, «Все везде и сразу»;
  • Лучший оригинальный сценарий – «Все везде и сразу»;
  • Лучший адаптированный сценарий – «Говорят женщины» (Women Talking, 2022);
  • Лучший оператор – Джеймс Фрэнд, «На Западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, 2022);
  • Лучшая работа художника-постановщика «На Западном фронте без перемен»;
  • Лучшие костюмы — «Черная пантера: Ваканда навеки» (Black Panther: Wakanda Forever, 2022);
  • Лучший звук – «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick, 2022);
  • Лучший монтаж – «Все везде и сразу»;
  • Лучшие визуальные эффекты – «Аватар: путь воды» (Avatar: The Way of Water, 2022);
  • Лучший грим и прически – «Кит»;
  • Лучшая песня – композиция Naatu Naatu из индийского фильма «RRR: Рядом ревет революция» (RRR, 2022);
  • Лучший саундтрек – «На Западном фронте без перемен»;
  • Лучший документальный фильм – «Навальный» (Navalny, 2022);
  • Лучший документальный короткометражный фильм – «Заклинатели слонов» (Elephant Whisperers, 2022);
  • Лучший анимационный фильм – «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toro's Pinocchio, 2022);
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – «Мальчик, крот, лис и конь» (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, 2022);
  • Лучший игровой короткометражный фильм – «Прощание по-ирландски» (An Irish Goodbuy, 2022);
  • Лучший фильм на иностранном языке – «На Западном фронте без перемен».
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