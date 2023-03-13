Фильм "Всё везде и сразу" доступен в России в пяти онлайн-кинотеатрах

Российские зрители могут посмотреть фантастический боевик "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once) режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, получивший премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", KION, "Иви", Okko и Wink.

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

В пресс-службе кинокомпании "Вольга", выпустившей картину в прошлом году в широкий прокат, напомнили, что в настоящее время "Всё везде и сразу" легально доступна в российских онлайн-кинотеатрах. Как убедился корреспондент ТАСС, фильм доступен пользователям онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", "Иви", KION, Okko и Wink.

Кроме того, на "Кинопоиске" и KION можно посмотреть ленту "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых, номинировавшуюся в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".