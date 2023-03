Фильм "Всё везде и сразу" доступен в России в пяти онлайн-кинотеатрах

Российские зрители могут посмотреть фантастический боевик "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once) режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, получивший премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм", в онлайн-кинотеатрах "Кинопоиск", KION, "Иви", Okko и Wink.