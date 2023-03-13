Кинокритик о церемонии «Оскар»: «Уход в клиповое мышление»

Кинокритик Андрей Василенко в разговоре с «ФедералПресс» оценил прошедшую в 2023 году церемонию «Оскар».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Говоря о победителях премии, эксперт отметил, что впечатления были ожидаемыми. В целом церемония, по его словам, прошла достаточно спокойно в этом году.

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Андрей Василенко считает, что нет ничего удивительного в том, что победила картина «Все везде и сразу».

«На мой взгляд, это достаточно дерзкий режиссерский проект Дэни Квана и Дэниела Шайнерта. Соединение реализма и фантастики с такими достаточно прямолинейными и эпатажными режиссерскими решениями. Здесь нет мегаглубокой драматургии, которая была присуща победителям «Оскаров» в 90-х и начале 2000-х. Здесь больше смешение стилей, уход в клиповое мышление, уход в какой-то мере от реальности, традиционной, понятной для нас, в эпатажное смешение стилей», – сказал кинокритик.

Эксперт отметил, что в картине есть своя сюжетная линия, своя философия, но это кино, как он считает, более поверхностное, более клиповое, что соответствует современному развитию общества.

Василенко подчеркнул, что ему, например, как режиссеру, хотелось бы видеть на первом месте более серьезную работу – например, на «Западном фронте без перемен» по Ремарку.

Кинокритик отметил, что в этой картине видна действительно хорошая операторская работа. Однако победил тренд. Василенко напомнил, что «Оскар» следует за трендами – и за политическими, и за обществом.

«Плюс, опять же, азиатские режиссеры. Мы прекрасно понимаем, что в Соединенных Штатах есть и у «Оскара» определенные требования к расовому равенству, которые они продвигают. Поэтому я полагаю, что здесь тоже, пускай, может быть, не ключевую, но какую-то роль все-таки сыграл и этот момент», – сказал он.

Как творческий эксперимент, по его словам, «Все везде и сразу» имеет место быть. Фильм яркий, необычный, своих наград заслуживает, отметил Василенко. Но нужно ли считать его самым лучшим – наверное, вопрос дискуссионный, считает он.

«Кто-то скажет, что да, но я бы, например, сказал, что все-таки есть классическая теория кино и сценариев. То есть, наверное, все-таки имелись бы и другие работы», – заявил кинокритик.

Он отметил, что «Оскар» в последние десятилетия был достаточно политизирован, старался следовать за трендами. Так как интерес к «Оскару» за минувшие годы постепенно снижался, может быть, киноакадемики, в том числе, поспособствовали тому, чтобы этот интерес поднять. В том числе и за счет таких фильмов, как «Все везде и сразу», считает Василенко.

При этом он еще раз подчеркнул, что этот яркий и эпатажный фильм имеет право на существование.

«Кто-то пишет в рецензиях, что немного пошловатый, но наши жизни тоже сейчас немного пошловаты, поэтому в целом он нашей жизни соответствует», – сказал эксперт.

Однако с другой стороны, по словам Василенко, это свидетельство того, что есть желание отойти от реальности общества. Слишком много разных политических событий, напряженности.