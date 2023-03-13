Режиссер Хотиненко прокомментировал итоги премии «Оскар»

«Мы предрекали все итоги "Оскара", и это было очевидно. "Всё везде и сразу" заслуженно получил все свои награды. Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Фильм пришелся, так сказать, ко двору. Главная героиня МишеМишель Йео прекрасно сыграла свою роль, я в восторге от ее исполнения», — прокомментировал Хотиненко.