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1 час назад

Режиссер Хотиненко прокомментировал итоги премии «Оскар»

Lenta.ru

Российский кинорежиссер Владимир Хотиненко назвал итоги вручения премии «Оскар» в 2023 году ожидаемыми и очевидными. Его слова приводят «Известия».

Режиссер Хотиненко прокомментировал итоги премии «Оскар»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Постановщик отметил, что картина «Всё везде и сразу» получила свои награды заслуженно.

«Мы предрекали все итоги "Оскара", и это было очевидно. "Всё везде и сразу" заслуженно получил все свои награды. Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Фильм пришелся, так сказать, ко двору. Главная героиня МишеМишель Йео прекрасно сыграла свою роль, я в восторге от ее исполнения», — прокомментировал Хотиненко.

Он также подчеркнул, что американскому актеру Брендану Фрейзеру абсолютно справедливо достался приз в номинации «Лучший актер главной роли».

«Фрейзер — молодец, проделал большую работу над образом. Сейчас у него, очевидно, будет вторая волна популярности», — подытожил кинематографист.

Церемония вручения кинопремии «Оскар» прошла 12 марта в Лос-Анджелесе. Картина тандема режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта «Всё везде и сразу» была названа лучшим фильмом.

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