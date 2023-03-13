«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет историю любви

Опасность сиквела состоит в том, чтобы сделать его больше просто ради того, чтобы он был больше. Но все примочки бесполезны, если зрителя не волнуют герои на экране. И что людей будет больше всего трогать, так это связь между нашими юными героями-пауками. Этот фильм — история любви между Майлзом и Гвен.