«Человек-паук: Через вселенные 2» расскажет историю любви

Издание Empire представило очередное эксклюзивное изображение из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём авторы показали Майлза Моралеса и Гвен Стейси, свисающих на крыше одного из зданий.
Как рассказала продюсер Sony Pictures Эми Паскаль, Паучки сильно сблизятся после событий первого мультфильма. Женщина называет «Через вселенные 2» историей любви между двумя супергероями.
Опасность сиквела состоит в том, чтобы сделать его больше просто ради того, чтобы он был больше. Но все примочки бесполезны, если зрителя не волнуют герои на экране. И что людей будет больше всего трогать, так это связь между нашими юными героями-пауками. Этот фильм — история любви между Майлзом и Гвен.
Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится в июне 2023 года, а третья часть должна выйти в прокат меньше чем через год — 29 марта 2024 года.