Cтранная экранизация Ремарка с четырьмя "Оскарами"

Фильму Эдварда Бергера "На Западном фронте без перемен" несказанно повезло с датой премьеры, ведь выйди он несколькими месяцами позже - и не видать ему девяти номинаций на "Оскар", в четырёх из которых он победил. Уже со следующего года "Оскар" станут вручать по квотам: в картине-претенденте на престижную премию непременно должны будут сниматься какие-нибудь меньшинства - и по ту сторону камеры "разнообразие" тоже окажется необходимым фактором. А ведь в ленте по мотивам знаменитого романа Эриха Марии Ремарка о противостоянии немцев и французов на полях Первой мировой войны нет - представьте себе, какое безобразие! - не то что ни одного трансгендера, но даже негра.

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Но пока законы ультратолерантности в Американской киноакадемии только готовятся окончательно восторжествовать, создатели НЗФБП воспользовались моментом и урвали несколько золотых болванчиков - вслед за триумфом на BAFTA. Хотя жюри явно уже заранее и не первый год готовится к переходу на повесточные рельсы, не слишком жалуя такие "однотонные" и "консервативные" подходы к съёмкам, здесь пришлось сделать исключение: всё-таки пацифистский пафос нынче в большой моде, пусть он отнюдь не подкреплён на "западном фронте" реальными поступками. Да, главную премию картина так и не взяла (хотя номинацию получила), зато была признана "лучшим фильмом на иностранном языке". Плюс выиграла призы за лучшую музыку, операторскую работу и работу художника - и в этих трёх случаях вопросов, в общем-то, не возникает. А вот в случае первом огромный успех фильма только конъюнктурой объяснить и удаётся.

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Зато эпоха показана как следует - и дело не только в отсутствии в германской армии начала прошлого века небинарных темнокожих персон, но и в скрупулёзно воссозданном антураже: декорации, костюмы, грим - за это выдать картине статуэтку действительно было совсем не стыдно. Но на этом - не считая ещё местами неплохих батальных сцен, которые, впрочем, трудно было провалить при таких деньжищах - всё.

Удивительное дело: имея на руках такой мощный первоисточник, один из лучших романов автора, к тому же до этого дважды очень прилично экранизированный (впервые - ещё в 1930 году, за что режиссёр Льюис Майлстоун, кстати говоря, получил первый в истории главный "Оскар"), Бергер, который тут ещё и сосценарист, начал изобретать собственную историю, куда хаотично набросал некоторые яркие эпизоды из книги, изредка напоминающие о том, что мы всё ещё смотрим нечто, претендующее на экранизацию.

Здесь нет толковой экспозиции, в результате чего большинство персонажей, хорошо запомнившихся по роману, предстают безликими болванчиками, связанными с текстом только именами. Здесь нет психологически очень важной части с отпуском главного героя, нет и мощнейшего момента взаимодействия с русскими военнопленными (справедливости ради, последнего нет и в предыдущих киноадаптациях - как видим, лишний раз жалеть русских было не в моде и в прошлые десятилетия). Здесь вообще много чего нет - и это в фильме, длящемся два с половиной часа!

На что же их потратили? Ну, например, на сцену с кражей гуся - да, она была в книге, но не два же раза! На совершенно бездарную переделку истории гибели боевого товарища Боймера - Катчинского. И на безобразную, полностью высосанную из пальца сюжетную линию с дипломатическими играми, куда на роль рейхсминистра Маттиаса Эрцбергера завезли целого Даниэля Брюля, толкающего печальные антивоенные телеги в вагончике посреди Компьенского леса. И ещё на дурацкую концовку с таращащим глаза над тараканьими усами генералом-милитаристом, чей идиотизм вроде как должен добавить всему происходящему драматизма - очевидно, по мнению Бергера и компании, Ремарк с этим не вполне справился.

Но беда всей этой отсебятины даже не в самом её факте (хотя казалось бы - бери текст да снимай), а в том, что она, мельтеша в сюжетном хаосе, регулярно погружает зрителя в пучины густого и малообъяснимого маразма. Вот зачем, скажите на милость, было переносить начало действия из 1914-го в 1917-й, когда Германия уже одной ногой стояла за чертой унизительного разгрома? Чтобы энтузиазм юных немецких патриотов казался особенно неестественным? Что ж, если цель была такова, с нею герр Бергер справился.