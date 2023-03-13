61-летний американский политик, экс-президент США Барак Обама снялся в фильме о неизлечимой болезни, созданном его бывшими подчиненными. Об этом сообщает People.

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В документальном фильме о боковом амиотрофическом склерозе (БАС) «Необычная кампания» (No Ordinary Campaign) Обама рассказал, что авторы фильма, супруги Брайан Уоллах и Сандра Абревайя, работали под его руководством в Белом доме перед тем, как Уоллаху диагностировали БАС. Обама отметил упорство Уоллаха и пошутил, что пара должна была назвать в его честь двух дочерей.

12 марта 2023 года Обама приехал на премьеру фильма на фестивале SXSW в Техас.

«Мы научились превращать надежду в действие во время его избирательной кампании 2008 года. Возможность поговорить с ним сегодня о том, чего мы достигли благодаря этому опыту, бесценна», — сказал Уоллах.