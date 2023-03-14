Вышел русский трейлер детектива о воскрешениях "Возрожденные"

Компания "Экспонента" представила дублированный трейлер фантастического детектива "Возрожденные" о мире, где воскрешение становится реальностью. И она оказывается пугающей.

События происходят в недалеком будущем. Появилась технология, которая позволяет воскрешать людей, ее сразу же взял под свой контроль Ватикан. Первым человеком, получившим вторую жизнь, становится мальчик Ник, который умер в автокатастрофе. Его отец Стэнли, стал священником и всю жизнь пытался справиться с потерей ребенка. И вот он обретает сына.

Но это не гуманистическая история, а детектив с реками крови. Очень быстро оказывается, что осознание того, что человек смертен, сдерживало многим руки. Начинаются массовые убийства, а священник Стэнли оказывается в числе противников технологии воскрешения. И ему приходится задаваться сложными философскими вопросами, ну и раскрыть мировой заговор.

В главных ролях: Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист, Эзра Баззингтон, Дэйв Дэвис.