Критики высоко оценили четвертого «Джона Уика»

После первых впечатлений критиков от четвёртого «Джона Уика» в сети появились полноценные рецензии СМИ. И отзывы в основном положительные: на данный момент лента собрала 90% положительных рецензий на Rotten Tomatoes и 77 баллов из 100 на Metacritic.

Рецензенты продолжают хвалить нового «Джона Уика» за эпический масштаб, захватывающий экшен, зрелищные декорации и не только, отмечая, что почти трёхчасовой хронометраж в целом не портит впечатления от происходящего на экране и кажется подходящим данной франшизе.

Издание Deadline насчитало 14 эксшен-сцен, что почти в четыре раза больше, чем в предыдущих фильмах про «Уика». А ещё в фильме разворачивается глобальное путешествие «в стиле Бонда» — зрителей переносят в Иорданию, Японию, Париж и Берлин. Кроме того, по словам The Hollywood Reporter, четвёртому «Уику» удалось пересмотреть привычные ставки.

Журналисты изданий Uproxx и The Daily Beast сошлись во мнении, что «Джона Уика 4» можно назвать лучшим фильмом франшизы.IGN отмечает актёрскую игру Киану Ривза, который передаёт решимость и сосредоточенность своего персонажа «с отработанной сдержанностью». Реакции Джона кажутся действительно аутентичными и не обязательно представляют собой какие-то клише жанра.

А вот The Guardian считает, что режиссёр Чад Стахелски не смог выстроить в фильме «отдачу» — герои слишком заняты стрельбой и постоянным экшеном, чтобы остановиться и подумать: «а зачем это всё?». Кроме того, по мнению журналиста Slant, создатели четвёртого Джона Уика, похоже, потеряли нить того, что делает первый и второй фильмы серии такими хорошими.