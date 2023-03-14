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1 час назад

Вупи Голдберг озвучит дракона в мультфильме "Азали: Сила опылителей"

Газета.Ru

Актриса Вупи Голдберг озвучит дракона в мультфильме экоактивистки Майи Пенн "Азали: Сила опылителей". Об этом сообщает The Sun.

Вупи Голдберг озвучит дракона в "Азали: Сила опылителей"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В короткометражном режиссерском дебюте активистки главная героиня, пчела Азали, знакомится с различными опылителями и ученой, занимающейся изучением природы. Группа необычных друзей спасает Азали, ее семью и их дом от разрушительной силы.

Роли, кроме Голдберг, озвучили сама Пенн, а также Моник Коулман, Ронен Рубинштейн, Джой Офоду и активиста Лупита Пинеда.

Майя Пенн основала свой бренд не вредящий окружающей среде одежды в восемь лет. В 16 она получила награду от президента США Барака Обамы за выдающиеся успехи в защите природы.

Сейчас ей 23 года, девушка преподает основы ведения бизнеса с безопасным использованием природного ресурса в Кембридже.

Фильмы,Ронен Рубинштейн,Вупи Голдберг,Барак Обама,
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