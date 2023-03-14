Юлия Пересильд сыграет Елизавету I в фильме "Императрицы"

"Газпром-медиа холдинг" объявил о съемках документально-художественного фильма - реконструкции "Императрицы". Актриса Юлия Пересильд впервые примет участие в таких съемках, она исполнит роль Елизаветы I, сообщили в пресс-службе холдинга во вторник.

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Фильм станет вторым в цикле "Русь". Его режиссером выступил Андрей Кравчук, который ранее снял первый фильм цикла "Петр I. Последний царь и первый император", а также картины "Адмиралъ", "Союз спасания", "Викинг".

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"Фильм рассказывает о первых императрицах Российской империи: Екатерине I, Анне Иоанновне и главной героине фильма - Елизавете I, роль которой исполнит Юлия Пересильд. После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов: за престол империи идет серьезная борьба, и никто не рассматривает кандидатуру юной царевны. Фильм расскажет, как менялась империя со сменой глав государства, почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей и что может дать России женщина на престоле", - говорится в распространенном сообщении.

По словам Кравчука, зрители смогут узнать, как русские императрицы смогли "предать стране красоту и блеск". "Мы планируем снимать шикарные балы, сложные человеческие отношения. После съемок "Петра" у нас больше опыта, больше умения, и я надеюсь, что фильм будет следующим шагом в развитии и точно так же найдет свою аудиторию", - процитировали его в сообщении.

Для Пересильд эта роль станет первой в документально-художественном фильме. "Я первый раз снимаюсь в документально-художественном фильме, это интересно и ново для меня. Недавно я услышала любопытное сравнение: "Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном". По-моему, замечательный образ", - рассказала актриса.