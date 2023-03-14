Новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" выйдет в кино 8 июня

"У меня никогда в жизни в фильмах не было графики, а здесь ее достаточно много. Сначала было страшно, потом невероятно интересно. Водные съемки - это очень и очень сложно. Нам помогла пандемия - начался ковид, и у нас появилась отсрочка съемок на год, мы сидели в "зумах" и решали, как это все снимать. Мы смотрели какие-то референсы, но они нам не очень подходили, думали, как в декорациях делать соприкосновение двух кораблей, когда один корабль бьется об другой, как снимать шторм. А главное, нам хотелось сохранить живую съемку, чтобы была динамичная камера", - рассказал он.