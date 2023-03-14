Новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" выйдет в кино 8 июня

Фильм "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова по мотивам романа Георгия Владимова "Три минуты молчания" выйдет в широкий прокат 8 июня, сообщили ТАСС в кинокомпании СТВ во вторник.
"Новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" в кино с 8 июня", - сказали в кинокомпании.
В центре сюжета фильма находится команда корабля "Снегирь", который стал домом для банды морских бродяг. Главные роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Евгений Сытый и другие.
По словам режиссера, которые привели в СТВ, перед началом съемок картины создатели отправили документалиста Заку Абдрахманову в рейс, где она ходила две недели на корабле в шторм по 8 баллов и сняла большое количество видео и интервью.
"У меня никогда в жизни в фильмах не было графики, а здесь ее достаточно много. Сначала было страшно, потом невероятно интересно. Водные съемки - это очень и очень сложно. Нам помогла пандемия - начался ковид, и у нас появилась отсрочка съемок на год, мы сидели в "зумах" и решали, как это все снимать. Мы смотрели какие-то референсы, но они нам не очень подходили, думали, как в декорациях делать соприкосновение двух кораблей, когда один корабль бьется об другой, как снимать шторм. А главное, нам хотелось сохранить живую съемку, чтобы была динамичная камера", - рассказал он.
Хлебников работал над сценарием "Снегиря" вместе с Наталией Мещаниновой. Их тандем возник в 2017 году во время написания сценария к фильму "Аритмия".
"Мы прочитали книгу Георгия Владимова "Три минуты молчания", которую нам предложили продюсеры, и поняли, что нам нужно самостоятельно погрузиться в мир моряков, потому что события в книге во многом опираются на реалии того времени. Поэтому мы отсекли огромную часть того, что описывается в книге, и начали придумывать своих собственных героев. У нас история о том, как двое салаг пытаются вписаться в команду, в сложный мужской мир, и у одного очень ловко и умело получается, а у второго - ну, никак, хотя он хочет искренне. Невероятно было изучать это моряцкий мир, быт, и помимо всего прочего, здесь еще получилось сделать некий захватывающий экшен - корабль терпит крушение, идет шторм", - цитирует СТВ Мещанинову.
Производством фильма занимались кинокомпания СТВ, компания "Глобус-фильм" при поддержке Министерства культуры РФ. В широкий прокат ленту выпустит компания "Атмосфера кино".