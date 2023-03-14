"50 оттенков серого" с сексологом: что не так с главными героями

В 2015 году на большие экраны вышла первая часть трилогии "50 оттенков серого". Картина была снята по одноименному роману писательницы Эрики Джеймс, известной под псевдонимом Э. Л. Джеймс.
Фото: Кадр из фильма "50 оттенков серого"Кадр из фильма "50 оттенков серого"
Фильм вызвал большой резонанс у критиков и аудитории. Несмотря на то, что эксперты отмечали преимущество ленты над фильмов, отзывы были преимущественно негативными. Позднее картина получит пять "Золотых малин". Следующие части оказались такими же невостребованными, несмотря на то, что сборы первой части в десять раз превысили бюджет фильма.
Кадр из фильма "50 оттенков серого"
О том, что не так с главными героями картины — в материале "Рамблера" совместно с психологом и сексологом Никитой Иващенко.
Сюжет фильма построен на классической завязке картин о любви. Главная героиня фильма Анастейша Стил заменяет свою подругу на интервью на интервью с миллиардером по имени Кристиан Грей. Первая встреча складывается неудачно, но потом они случайно встречаются вновь, и Анастейше приходится узнать своего респондента получше.
Грей знакомит свою новую подругу со своими необычными сексуальными предпочтениями и вскоре она погружается в мир нового полового опыта.
"Они практикуют бондаж, доминирование и подчинение. Что же скрывается за этими необычными отношениями? Стоит ли воспринимать их как что-то нормальное? Для начала, следует отметить, что бондаж и подчинение в отношениях не являются новым явлением. Они могут быть частью сексуальной игры и позволяют людям получить удовольствие от своей сексуальной жизни. Однако, в случае с Кристианом и Анной, мы видим, что их отношения не сводятся только к сексу. Кристиан контролирует каждое движение Анны и требует от нее полного подчинения. Анна, в свою очередь, испытывает как страх, так и удовольствие от такого подчинения"
Проблемы в отношениях главных героев появляются не просто так. На самом деле каждый из них имеет явные психологические проблемы, которые проецирует на партнера. О Кристиане можно многое сказать по тому, как он обращается со своей девушкой.
"Кристиан, кажется, страдает от некоторых проблем контроля и навязчивых мыслей. Его потребность в контроле и подчинении Анны может быть связана с его страхами и тревогами. Некоторые психологи считают, что это может быть проявлением травм, которые он пережил в детстве или в прошлом. Данные одного исследования показали, что из-за травматического опыта Кристиан обладает гистрионными, нарциссическими и обсессивно-компульсивными чертами, которые подливают масла в огонь его сексуальным девиациям. Он использует подчинение как способ контроля над своей жизнью и своими эмоциями"
Тем не менее, Анну можно назвать "идеальной" парой для Кристиана, так как ее личность сформирована собственными травмами, поэтому она и согласилась на подобные сексуальные эксперименты.
"В свою очередь, Анна может быть склонна к подчинению из-за низкой самооценки и отсутствия уверенности в себе. Она ищет подтверждение своей ценности в глазах Кристиана и готова подчиниться его требованиям, чтобы получить его признание и любовь. В этом случае, ее поведение может быть проявлением ее личных проблем и недостатков, которые могут быть связаны, например, с неудачным опытом предыдущих отношений"
Если рассматривать отношения героев в совокупности, то можно применить теорию привязанности.
Кадр из фильма "50 оттенков серого"
С психологической точки зрения отношения Анны и Кристиана характеризуются как "небезопасная привязанность".
Небезопасная привязанность характеризуется недоверием, страхом потери партнера и низкой самооценкой. Они могут возникать в результате ранней травмы или отсутствия эмоциональной связи в раннем детстве. В этом случае, Анна и Кристиан могут испытывать сильную потребность в эмоциональной связи друг с другом, но одновременно бояться потерять эту связь. Кристиан использует контроль и подчинение, чтобы сохранить свою связь с Анной, а Анна готова подчиниться, чтобы сохранить свою связь с Кристианом. Кроме того, следует отметить, что отношения Анны и Кристиана могут быть проявлением некоторых социальных и культурных проблем. В нашем обществе часто существует много скрытых стереотипов и ожиданий относительно того, как должны выглядеть отношения между мужчиной и женщиной. Бондаж, БДСМ-практики и подчинение могут быть рассматриваемыми как табу и вызывают негативную реакцию в обществ"
"Фильм и книга «50 оттенков серого» имеют большую популярность в обществе, особенно среди женщин. Это может быть связано с тем, что многие женщины мечтают о романтических отношениях и ощущении безопасности в отношениях, а Анна и Кристиан в фильме представлены как частично удовлетворяющие эти потребности. Однако, важно понимать, что здоровые отношения основаны на взаимном уважении, доверии и равенстве, а не на контроле и подчинении"