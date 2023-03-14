Франшиза «Мачете» может получить третью часть

Я поместил в финал «Мачете 2» поддельный трейлер третьей части, чтобы удовлетворить фанатов. Но им всегда мало, поэтому мы должны сделать новый фильм. Первая часть тоже была фейком для «Грайндхауса», а потом вышел фильм. Зрители не давали мне покоя и спрашивали, когда же выйдет кино. Но ведь его не было, однако зритель требовал картину. Теперь нам точно нужен «Мачете убивает вновь… В космосе!».