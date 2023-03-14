Вышел локализованный трейлер триллера "Мизантроп"

Действие происходит в Балтиморе, который накрывает серия убийств - стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней прямо в центре города под грохот праздничных петард и салютов.

В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой сотруднице полиции Элеанор благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает женщину к расследованию, вводит нас в курс дела синопсис.