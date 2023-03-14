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1 минуту назад

Вышел локализованный трейлер триллера "Мизантроп"

Российская Газетаиещё 1

Кинокомпания ВОЛЬГА показала трейлер триллера со взрослым рейтингом R "Мизантроп" (To Catch a Killer). В главных ролях - Шейлин Вудли и Бен Мендельсон.

Действие происходит в Балтиморе, который накрывает серия убийств - стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней прямо в центре города под грохот праздничных петард и салютов.

В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой сотруднице полиции Элеанор благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает женщину к расследованию, вводит нас в курс дела синопсис.

Теперь задача полицейских - "угнаться за психопатом по спирали разрушения".

Режиссер и соавтор сценария - номинант "Оскара", аргентинец Даниан Сифрон ("Дикие истории"), Вудли - сопродюсер проекта.

Российская премьера - 20 апреля, на день раньше американской.

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