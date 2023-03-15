Почему нас больше не удивляет американская кинопремия

По нему «сверяли часы»: узнавали, что есть образец вкуса, намечали, что смотреть... Но с каждым годом «Оскар» все больше напоминает встречу с дальними родственниками со стороны семьи бывшего зятя троюродной сестры: они не вызывают любви, предсказуемы, как и все их шутки и пищевые пристрастия. Заранее известно, например, что похвалят. В этом году критики со стопроцентной точностью угадали фильм-лидер, задиристый боевик с фантастической канвой «Все везде и сразу» (итог — семь наград из 11 номинаций, в том числе «Лучший фильм»).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Героине картины (Мишель Йео) пришлось путешествовать по параллельным реальностям и спасать мир от некоего зла. Фильм недурен и легок — по сравнению с основным конкурентом, глубокой, бьющей по эмоциям лентой «На Западном фронте без перемен» (в итоге все же четыре статуэтки). Кажется, в распределении золотых остолопов прослеживается тенденция, этакий эффект «Ла-Ла-Ленда», когда первое место отдается картине более развлекательной, точно не заставляющей человека впадать в размышления о Добре и Зле. Да это нынешнему «Оскару» и не нужно.

Видео дня

Подали к столу и пару блюд по классическим рецептам: в этом году это «Элвис» — по сути поп-сага про Пресли, причем уже очень расхваленная критиками, и «Блондинка», за роль Монро в которой Ана де Армас претендовала на «Оскара». Ни она, ни сыгравший Элвиса Остин Батлер золотых болванов не получили. Остался без наград и Спилберг — его «Фабельманы», автобиографическая картина про зарождение любви к кино, милы, но не в тренде: подобные ленты, очевидно, кажутся членам киногильдии старческими слезами над трупиком канарейки.

В присуждении премии за лучшую женскую роль Мишель Йео вряд ли стоит искать признаки толерантности: она сыграла прекрасно, а ее азиатские корни — просто очаровательный бонус для тех, кто следит, чтобы все было «по-правильному». Порадовало возвращение на экран Брендана Фрейзера — звезда «Мумии», ныне абсолютно неузнаваемый, получил статуэтку за лучшую мужскую роль (картина «Кит»). Цвет настроения синий был у нового «Аватара»: его не оценили.