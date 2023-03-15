Вышел дублированный трейлер криминальной мелодрамы «Банды Парижа»

По сюжету, жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Она планирует разобраться с каждым из них и добраться до их обаятельного вожака, к которому у неё неожиданно вспыхнут чувства.