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1 час назад

Вышел дублированный трейлер криминальной мелодрамы «Банды Парижа»

Кино-Панк

4 мая в российский прокат выходит фильм «Банды Парижа», рассказывающий о сообществе головорезов, которое терроризирует город. Сегодня состоялась премьера дублированного трейлера «Банд».

По сюжету, жестокая банда, именующая себя «Апаши», держит в страхе весь город. Молодая девушка Билли проникает в сообщество самых отчаянных головорезов и преступников, чтобы отомстить за смерть брата. Она планирует разобраться с каждым из них и добраться до их обаятельного вожака, к которому у неё неожиданно вспыхнут чувства.

В фильме сыграли Алис Исааз («Жизнь на перемотке»), Нильс Шнайдер («Воображаемая любовь»), Род Парадо («Молодая кровь»), Росси де Пальма («Женщины на грани нервного срыва»). Режиссёром выступил Ромен Киро («Последний день Земли»)

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