Вайнштейна не будут судить по оставшимся обвинениям

Продюсера Харви Вайнштейна не будут судить по трем оставшимся обвинениям в сексуальных домогательствах и насилии. Об этом сообщает Variety.

Судья Лиза Ленч отклонила обвинения после того, как в прошлом году присяжные не смогли прийти к единому мнению относительно виновности Вайнштейна.

Ленч заявила, что Харви Вайнштейн продолжит отбывать свой срок в Нью-Йорке после возвращения из суда. Еще до решения судьи было известно, что прокуратура Лос-Анджелеса отказалась расследовать три оставшихся случая обвинений в домогательствах.