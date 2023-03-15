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1 час назад

Харви Вайнштейна не будут судить по оставшимся обвинениям

Мария Каткова

Продюсера Харви Вайнштейна не будут судить по трем оставшимся обвинениям в сексуальных домогательствах и насилии. Об этом сообщает Variety.

Вайнштейна не будут судить по оставшимся обвинениям
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Судья Лиза Ленч отклонила обвинения после того, как в прошлом году присяжные не смогли прийти к единому мнению относительно виновности Вайнштейна.

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Ленч заявила, что Харви Вайнштейн продолжит отбывать свой срок в Нью-Йорке после возвращения из суда. Еще до решения судьи было известно, что прокуратура Лос-Анджелеса отказалась расследовать три оставшихся случая обвинений в домогательствах.

Ранее сообщалось, что россиянка добавила к сроку Харви Вайнштейна за изнасилование 16 лет.

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