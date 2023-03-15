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3 часа назад

Кинокритик назвал причины, почему в России не снимают хорошую фантастику

РИА "ФедералПресс"

Отечественная киноиндустрия славится картинами, основанными на реальных событиях. Эти фильмы собирают хорошую кассу, их рейтинги довольно высоки. Но вот с фантастикой, которую особенно хорошо снимают на Западе, в нашей стране как-то не сложилось. Почему у российских режиссеров есть трудности с этим жанром, рассказал в беседе с «ФедералПресс» кинокритик Андрей Василенко.

Почему в России не снимают хорошую фантастику
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Фильмы, основанные на реальных событиях, действительно получаются у российских режиссеров. Радует, что мы научились снимать хорошие картины. Но написать отличный сценарий на основе истории проще, чем создать фантастический сценарий с тщательной проработкой героев, выстроить киновселенную», – сказал критик.

Многие попытки выпустить отечественные фантастические фильмы были не очень успешными. В первую очередь, по словам Василенко, это связано со сценариями. Когда есть хороший текст для фильма, его можно снять. Когда он никакой, то режиссер, каким бы не был замечательным, нормальную фантастику не создаст.

Вторая причина кроется в больших бюджетах. На съемку фантастической картины требуются немалые затраты, а это влечет и огромную ответственность, дополнил эксперт.

«Конечно, есть пара нормальных картин в этом жанре. Вспомнить, например, Тимура Бекмамбетова и его «Ночной Дозор», «Дневной Дозор». В то время были попытки снять что-то фантастическое успешное, но они быстро закончились. Еще недавний «Сердце Пармы» – тоже отличный фильм. Это не фантастика, а фэнтези, но получилось хорошо», – заключил кинокритик.

Ранее в беседе с «ФедералПресс» критик Василенко оценил прошедший «Оскар-2023».

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