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49 минут назад

Почему в России упал спрос на фильмы в кинотеатрах: мнение кинокритика

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Российские кинотеатры заметно пустеют. На премьеры некоторых отечественных картин не приходит и половины зала. С чем связан такой отток посетителей, рассказал в беседе с «ФедералПресс» кинокритик Андрей Василенко.

Почему в России упал спрос на фильмы в кинотеатрах
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У нас есть онлайн-площадки. Меняющийся образ жизни и развитие технологий не способствуют тому, чтобы ходить в кинотеатры. Я тоже далеко не всегда спешу туда, даже несмотря на то, что экран больше», – высказался эксперт.

Василенко отметил, что в настоящее время у многих россиян есть дома большие телевизоры с качественной картинкой, которая в разы лучше изображения в кинотеатре. К тому же после пандемии сильно поменялись привычки людей. По его словам, поход в кино не стал менее интересным, просто россияне начинают привыкать к альтернативным решениям.

Вторая причина отсутствия людей в кинотеатрах – скудная реклама некоторых картин. Взять, например, «Чебурашку», «Сердце Пармы», «Праведника» – залы были забиты. А все потому, что эти фильмы пиарили абсолютно везде, отметил критик. Реклама привлекает людей, и обычно на нее закладывают приличный бюджет. Но, похоже, не все его используют в полной мере.

«Ничего удивительного в том, что на каких-то фильмах в кино мало людей, нет. Просто нет рекламы, нет напоминаний – люди не идут», – дополнил собеседник.

Ранее в беседе с «ФедералПресс» Василенко рассказывал, почему российские режиссеры не могут снять достойные фильмы в жанре фантастика.

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