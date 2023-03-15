В ожидании 10-го фильма: лучшие фильмы Тарантино

Знаменитый режиссер Квентин Тарантино объявил,что дописал сценарий к последнему в своей кинокарьере фильму.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Проект станет десятой полнометражной лентой в фильмографии постановщика и будет называться The Movie Critic («Кинокритик»). Сюжет картины расскажет об известной в Лос-Анджелесе 1970-х годов рецензентке и киноведе по имени Полин Кейл.

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Остальные подробности о грядущем фильме пока остаются неизвестными. В ожидании новой киноработы Квентина Тарантино предлагаем вспомнить предыдущие знаковые полнометражки оскароносного режиссера, прославившегося своим нелинейным повествованием.

«Бешеные псы»

Год и страна выпуска: 1991, США

Жанр: криминал, драма, триллер (18+)

Сценарий своего первого полноценного фильма Тарантино написал буквально в течение трех недель и был готов снимать его в черно-белом формате на 16-миллиметровую камеру, имея на руках крошечный бюджет. Однако после того, как сценарием заинтересовался популярный актер Харви Кейтель («Жизнь на Марсе»), на проект обратила внимание и состоятельная киностудия Live Entertainment.

Сюжет завязан на восьми мужчинах, шестеро из которых ограбили ювелирную лавку. Однако все пошло не по плану, и «заурядное» преступление превратилось в кровавую бойню. Теперь мошенники гадают — кто же их подставил.

Главных персонажей сыграли Стив Бушеми (мистер Розовый), Эдди Банкер (мистер Синий), Майкл Мэдсен (мистер Блондин), Тим Рот (мистер Оранжевый), Крис Пенн (хороший парень Эдди Кэбот), Лоуренс Тирни (большой босс Джо Кэбот). Сам Тарантино вместе с Кейтелем сыграли мистера Коричневого и мистера Белого.

Зрительская оценка: 8,1 — «Кинопоиск» / 8,3 — IMDb.

«Криминальное чтиво»

Год и страна выпуска: 1994, США

Жанр: криминал, драма (18+)

Культовый фильм Тарантино объединяет в себе три истории, где есть и философские дискуссии гангстеров, и обиженный боксер, и жестокое ограбление и спасение девушки от наркотической передозировки.

Картина принесла кинематографисту более 40 почетных наград в индустрии, среди которых «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля, а также «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA — за лучший сценарий. Помимо этого, драма находится на восьмом месте среди топ-250 лучших фильмов по версии сайта-агрегатора IMDb и «Кинопоиска».

Зрительская оценка: 8,6 / 8,9.

«Убить Билла»

Год и страна выпуска: 2003, США, Япония

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал (18+)

Снятый Тарантино боевик по его же сценарию (как и все остальные) рассказывает историю женщины Беатрикс Киддо. В прошлом она была успешным наемным убийцей по кличке Черная Мамба, а теперь мстит своим обидчикам.

Главные роли в киноленте принадлежат Уме Турман и Дэвиду Кэрредину. Премьера первой части состоялась осенью 2003 года, второй фильм получил релиз весной 2004 года. В 2011 году история получила более полную режиссерскую версию с подзаголовком «Кровавое дело целиком».

Зрительская оценка: «Убить Билла» — 7,7 / 8,2; «Убить Билла — 2» — 7,6 / 8,0; «Убить Билла: Кровавое дело целиком» — 8,2 / 8,8.

«Бесславные ублюдки»

Год и страна выпуска: 2009, Германия, США

Жанр: боевик, драма, комедия, военный (16+)

Знаменитая пародия на военные драмы от Квентина Тарантино с центральным участием Брэда Питта, Кристофа Вальца, Мелани Лоран, Даниэля Брюля и Тиля Швайгера.

Сюжет драмеди рассказывает о спецотряде, состоящем из американских солдат-евреев, которые «бодро, весело и со вкусом» расправляются с нацистами.

Картина была отмечена серебряной наградой на кинофестивале в Каннах, а также получила «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана (Вальц).

Зрительская оценка: 8,0 / 8,3.

«Джанго освобожденный»

Год и страна выпуска: 2012, США

Жанр: вестерн, боевик, драма, комедия (18+)

Оскароносный вестерн с Джейми Фоксом, Кристофером Вальцем, Леонардо Ди Каприо и Сэмюэл Л. Джексоном завязан на кровавой мести. В центре сюжета — эксцентричный охотник за головами Кинг Шульц (Вальц), выслеживающий самых опасных преступников. Однажды он освобождает раба по имени Джанго (Фокс), чтобы тот помог выследить трех бандитов. Правда, у Джанго собственные виды на этих парней.

В 2013 году Тарантино получил «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «лучший сценарий», а также множество других статуэток. Актер Кристоф Вальц, в свою очередь, удостоился тех же «золотых» наград снова за роль второго плана.

Зрительская оценка: 8,2 / 8,4.

«Омерзительная восьмерка»

Год и страна выпуска: 2015, США

Жанр: вестерн, криминал, триллер, драма, детектив (18+)

Изначально проект должен был продолжить историю «Джанго освобожденного». Однако в 2014 году его сценарий был «слит» в Сеть, и Тарантино прошлось отменить картину. Но миру все же было суждено увидеть ленту во главе с Сэмюэлем Л. Джексоном и Куртом Расселом.

Сюжет фильма разворачивается на западе США, спустя несколько лет после Гражданской войны (1861—1865 года). Легендарный и вооруженный кольтом киллер Джон Рут (Рассел) по кличке Вешатель конвоирует заключенную, но сильнейшая снежная буря нарушает его планы. Путникам приходится искать укрытие в местной галантерее, где уже расположилось весьма разношерстное общество, среди которого главному герою предстоит вычислить «шпиона».

Остальных участников «Восьмерки» сыграли Ченнинг Тейтум, Уолтон Гоггинс, Демиан Бичир, Тим Рот, Майкл Мэдсен, Брюс Дерн и Дженнифер Джейсон Ли, которая удостоилась номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии за роль второго плана. Однако все три награды достались «Восьмерке» за лучший саундтрек, написанный композитором Эннио Морриконе. Сам Тарантино также присутствует в фильме, но в роли закадрового рассказчика.

Зрительская оценка: 8,0 / 7,8.

«Однажды… в Голливуде»

Год и страна выпуска: 2019, США, Великобритания, Китай

Жанр: драма, комедия (18+)

Драмеди можно считать своеобразной ностальгией Тарантино по «золотому веку» Голливуда, где персонажи Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в 1969 году пытаются приспособиться под стремительно меняющуюся индустрию мирового кино. Также в проекте снялись Аль Пачино, Марго Робби, Остин Батлер и Дэмиэн Льюис.

Эта работа принесла Брэду Питту в 2020 году его второй «Оскар», а сама картина была удостоена главной кинопремии за «лучшую работу художника-постановщика». Помимо этого, «Однажды… в Голливуде» выиграл «Золотой глобус» за сценарий и мужскую роль второго плана (Питт), став лучшим фильмом среди комедий и мюзиклов.