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1 час назад

Вышел русский трейлер фильма ужасов про девушку-блогершу "Острова иллюзий"

Российская Газета

Компания Global Film показала локализованный трейлер американского фильма ужасов "Остров иллюзий" (Influencer в оригинале).

В центре истории там Мэдисон (Эмили Теннгант), которая живет социальными сетями: она - "блогер и инфлюэнсер, которая выставляет свою жизнь напоказ" - в погоне за лайками и просмотрами.

Однажды девушка по работе отправляется в Таиланд, где знакомится с загадочной барышней, путешествующей по миру в одиночестве и налегке. "Вместе они плывут на живописные, пустынные острова, где каждая из них открывается с более мрачной, зловещей стороны", - это синопсис.

Как напомнил предоставленный "Кинократии" прокатчиком пресс-релиз, в прошлом году фильм стал победителем Nightmares Film Festival, завоевал главный приз на канадском кинофестивале Blood in the Snow, получил награду на FilmQuest, был номинирован на премию Slamdance Film Festival за лучший сценарий. Рейтинг проекта на Rotten Tomatoes - 83%

Режиссер и соавтор сценария - Кертис Дэвид Хардер ("Спираль"). В одной из главных ролей - канадская актриса и танцовщица Кассандра Нод, из принципа отказывающаяся удалять гигантскую родинку, закрывающую большую правую часть ее лица. Объясняя это следующим образом: "любите меня - любите и мою родинку".

В кино - с 18 мая.

Фильмы,Видео,Спираль,
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