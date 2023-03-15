Снайдер намекнул на возвращение в киновселенную DC

Режиссёр «Бэтмена против Супермена», «Лиги справедливости» и других фильмов DC Зак Снайдер опубликовал загадочный тизер в своём «твиттере». В небольшом ролике голос, похожий на Дарксайда, сообщает об ивенте, который пройдёт с 28 по 30 апреля.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К своей записи Снайдер также добавил хештег «Замкнутыйкруг». Что именно означает таинственный тизер, пока неизвестно. Фанаты тем временем уже начали строить теории: кто-то считает, что Снайдер скоро вернётся в киновселенную DC и якобы готовится представить свой новый кинокомикс.