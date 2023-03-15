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2 часа назад

Продюсер «Пиратов Карибского моря» верит в возвращение Джонни Деппа

Чемпионат.com

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер не исключает, что Джонни Депп вернётся к образу харизматичного капитана Джека Воробья в продолжении. Об этом он заявил на недавно прошедшей церемонии награждения премии «Оскар».

Продюсер «Пиратов Карибского моря» верит в возвращение Деппа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Посмотрим. Лично я был бы рад возвращению Деппа. Мне хочется увидеть его в фильме. Это всё, что я сейчас могу вам сказать".

Джерри Брукхаймер уже вовсю работает над «Пиратами Карибского моря: День в море». В картине будут играть молодые актёры. Подробности ленты авторы раскроют позже.

В желании вернуть Джонни во франшизу продюсер признавался в декабре прошлого года. Однако здесь всё зависит как от решений Disney, так и от самого Деппа.

Ранее сам Джонни Депп говорил, что не вернётся в «Пиратов Карибского Моря», даже если ему предложат гонорар в $ 300 млн. Кроме того, актёр обвинил Disney в лицемерии и попытках обогатиться на его наследии.

Фильмы,Оскар,Джерри Брукхаймер,Джонни Депп,Walt Disney,
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