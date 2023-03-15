Раскрыты свежие подробности новой экранизации «Сайлент Хилла»

Съёмки мистического хоррора Return to Silent Hill («Возвращение в Сайлент Хилл») по мотивам знаменитой игровой серии Silent Hill стартуют в апреле этого года в Германии и Восточной Европе. Об этом сообщил Deadline. За постановку ленты отвечает режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган.

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Кристоф Ган отметил, что его новый проект по Silent Hill снова раскроет тему любви, ради которой протагонист готов отправиться в ад. Он уверен, что поклонники игровой серии точно будут удивлены.

Return to Silent Hill — это мифологическая история о том, как герой настолько глубоко влюблён, что готов отправиться в ад, чтобы спасти любимого человека. Я рад, что талантливые Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон отправят нас в мир психологического ужаса, который, я надеюсь, удовлетворит и удивит поклонников Silent Hill.

А продюсер ленты Виктор Хадида в будущем надеется плотнее сотрудничать с Konami. Он заявил, что японская компания вернёт франшизу Silent Hill к былой славе. Он уверен, что новый фильм и ремейк Silent Hill 2 оценят и старые фанаты этой мистической вселенной, и новички.