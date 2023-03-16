Фильм «Супермен: Наследие» снимет сам Джеймс Ганн

Джеймс Ганн подтвердил, что именно он станет постановщиком фильма Superman Legacy («Супермен: Наследие»), сценарий для которого уже почти закончен. Как рассказал глава киновселенной DC, в Warner Bros. уже давно уговаривали его срежиссировать ленту о Кларке Кенте, однако автор не решался взяться за столь ответственное дело.

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В своём обращении в «Твиттере» Джеймс Ганн заметил, что день выхода фильма — 11 июля — совпадает с днём рождения его покойного отца. Изначально режиссёр даже не обратил на это внимания, пока ему на это не указал собственный брат.