Стоит ли смотреть самый абсурдный фильм сезона

В сети вышел один из самых ожидаемых фильмов года — «Кокаиновый медведь» Элизабет Бэнкс. «Лента.ру» рассказывает о том, как печальный реальный случай удалось превратить в глупую, нескладную, но все равно очень смешную комедию, максимально соответствующую своему названию.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

1985 год. Пролетая над национальным парком Чаттахучи в Джорджии, терпит бедствие самолет с наркокурьером, груженым многими килограммами кокаина. Спасаясь с самолета, взвинченный мужчина выбрасывает несколько больших брикетов, потом наматывает на себя еще 30 килограммов. После прыжка у него не раскрывается парашют, ценный товар находит медведь, который моментально влюбляется в порошок и начинает энергично рыскать по округе в поисках добавки.

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Тем временем хозяин порошка, гангстер Сид Уайт (Рэй Лиотта, памяти которого посвящен фильм), снаряжает для поисков экспедицию в составе проверенного бандита Давида (О’Ши Джексон-мл.) и собственного сына Эдди (Олден Эренрайк), который пообещал жене завязать с криминалом незадолго до ее смерти. В это же самое время малолетняя дочка медсестры Сари (Кери Рассел) Ди Ди (Бруклин Принс) без ведома матери на пару с приятелем Генри (Кристиан Конвери) отправляются в заповедник смотреть на водопады. Кроме упомянутых, встреча с медведем ожидает пожилого полицейского Боба (Исайя Уитлок), женщину-рейнджера Лиз (Марго Мартиндейл) и банду шпаны, грабящую посетителей заповедника в туалете. Выйдут из леса, разумеется, далеко не все.

Кадр из фильма «Кокаиновый медведь»

Медведи снова в моде: подряд увидели свет фильмы «Кокаиновый медведь» и «Винни-пух: Кровь и мёд». Роднит эти фильмы, правда, только наглость концепта.

Если «Медведь» стал умеренным кассовым хитом, то «Винни-пух» — это все-таки треш для обладателей специфического вкуса. Однако смелость авторов все равно вызывает уважение, потому что эти фильмы, как ни странно, лишний раз напоминают, что кинематограф все еще способен удивлять — во всяком случае на уровне замысла. Тем более приятно, что за его реализацию взялась Элизабет Бэнкс — актриса, на режиссерском счету которой пока что только «Идеальный голос 2» и неудачная перезагрузка «Ангелов Чарли».

Интерес к «Кокаиновому медведю» равномерно нарастал с первых анонсов в 2021 году и достиг пика после публикации трейлера нынешней зимой. Эйфория, охватившая по этому поводу кинозрителей всего мира, была основана не столько на том, что действительно показали в рекламном ролике, сколько на том, что фильм под названием «Кокаиновый медведь» и правда существует. Тут же широчайшие массы узнали и о том, что в основе картины лежит реальная история — правда, настоящий медведь, обожравшись без меры качественного порошка, скончался. Его чучело выставлено в магазине сувениров Fun Mall, что в Лексингтоне, штат Кентукки. Сейчас Fun Mall, разумеется, сфокусировал рекламную кампанию на шумихе вокруг фильма и наверняка переживает наплыв новых покупателей.

Когда фильм наконец-то вышел на экраны, большая часть критиков так расстроилась, как будто и правда ожидала если не «Крестного отца», то хотя бы «Лица со шрамом» с медведем вместо Тони Монтаны.

Кадр из фильма «Кокаиновый медведь»

Ничего подобного, заметим, никто не обещал. Создатели картины и так серьезно позаботились о зрителе, выдумав массу приключений, вокруг казуса, пересказ которого в реальности занимал пару строчек.

Первые эпизоды картины разбиты двумя порциями титров. Первая сообщает, что фильм основан на реальных событиях, вторая — представляет собой выдержку из «Википедии» о том, как вести себя при встрече с черными медведями (если вкратце, убегать — еще более бессмысленно, чем драться). Все, что сценарист Джимми Уорден («Няня: Королева проклятых») выдумал дальше, располагало к поистине гайдаевскому режиссерскому разгулу. Многочисленные герои фильма — коллективный Трус, Балбес и Бывалый (на эту роль идеально подходит Марго Мартиндейл), пресловутый медведь (это практически пес из «Самогонщиков») — особенно в те моменты, когда дело доходит до взаимодействия с наркоторговцами.

Элизабет Бэнкс, впрочем, по несчастью или к счастью, совсем не Гайдай — скорее уж Джон Хьюз или Уильям Дир. Моментами «Кокаиновый медведь» парадоксальным образом похож именно что на «Гарри и Хендерсонов», где простая семья встречалась со снежным человеком. Фильм Бэнкс на свой лад сочетает несочетаемое. С одной стороны, это чернейший (по меркам мейнстрима) слэпстик с оторванными конечностями, дракой в сортире и проездом лицом по асфальту. С другой — семейное кино, в котором мама ищет дочку, травка зеленеет и солнышко блестит. Единственная претензия к Бэнкс здесь заключается в том, что ни одно из намеченных жанровых направлений она не доводит до конца. Комедия кажется недокрученной, мелодраме сопереживать тоже не очень получается — особенно после вполне запредельного эпизода, в котором мы узнаем о поле животного.

Кадр из фильма «Кокаиновый медведь»

Однако безусловная режиссерская заслуга Бэнкс заключается в том, что она правильно оценила свои силы и не стала пытаться прыгнуть выше головы. «Кокаиновый медведь» это куча-мала, мешанина, винегрет, встреча Киплинга с Эскобаром в пересказе Бивиса и Баттхеда. Однако при всем идиотизме, контроля постановщицы хватает для того, чтобы вся эта непрочная конструкция не развалилась под собственным весом и принесла публике искомое удовольствие. Судя по всему, цели достигнуты: в первый прокатный уикенд (в конце февраля) «Кокаиновый медведь» чуть было не подвинул с первого места нового «Человека-муравья». Никаким кассовым феноменом он не стал, однако бюджет отбит, и вполне возможно, что скоро нас ждет нашествие удолбанных животных. Летом студия Asylum, специализирующаяся на фильмах, имитирующих блокбастеры, готовит к выходу картину «Нападение метамфетаминового аллигатора».