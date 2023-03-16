На Paramount+ наряжённый драматический триллер выйдет уже в этом месяце.

Ноа Шнапп предстаёт в трейлере фильма «Репетитор» в неожиданном амплуа. Вместо привычного обаятельного, но неловкого Уилла Байерса из «Очень странных дел», перед нами отчаявшийся подросток, который становится одержим личной жизнью своего учителя. Его в картине играет Гаррет Хедлунд.

По сюжету, Джексон (Шнапп) – сын состоятельных родителей, и ему нужен репетитор, чтобы подтянуть знания. Однако вскоре нанятый с этой целью Итан (Хедлунд) начинает подозревать, что за внешним идеальным фасадом семьи скрываются тёмные тайны. Кроме того, ученик начинает его преследовать и бесцеремонно нарушать покой его семьи.

Поставил «Репетитора» Джордан Росс по сценарию Райана Кинга. В фильме также снялись Виктория Джастис, Джонни Уэстон, Екатерина Бэйкер и др.