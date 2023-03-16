Вышел первый трейлер фильма BlackBerry

IFC Films опубликовала дебютный трейлер фильма BlackBerry. Байопик расскажет историю сооснователей компании Research In Motion, которые выпускали крайне популярные телефоны, пока на рынок не пришёл первый iPhone. После этого смартфоны BlackBerry стремительно начали терять популярность, и компания решила закрыть мобильный бизнес.