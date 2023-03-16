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3 часа назад

«Шазам! Ярость богов» получил смешанные оценки критиков

Чемпионат.com

Прошедшей ночью спало эмбарго на публикацию рецензий второй части «Шазама!». Критики сошлись во мнении, что продолжение получилось слабее оригинала почти во всём, однако некоторые выделили и светлые моменты ленты.

«Шазам! Ярость богов» получил смешанные оценки критиков
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На сайте Metacritic у картины всего 51 балл из 100, а уровень свежести на Rotten Tomatoes составил 67%. В целом впечатления получились смешанными. Похвалы удостоились Закари Левай, интересный сюжет и визуальные эффекты. Однако под критику попало то, что картина потеряла шарм оригинала: её называют не такой смешной, трогательной и душевной.

По мнению критика издания IGN, сиквел получился масштабнее, однако из-за этого он потерял частичку души.

«Шазам! Ярость богов» — это весёлый, чаще всего забавный фильм, в котором Билли Бэтсон собрал семью юных героев. Каждая из дочерей Атласа привносит на экран что-то уникальное, однако разочаровывает то, что цепляющий шарм первого фильма отошёл на второй план.

Как отметил критик Variety, первый фильм выделялся и был чем-то особенным, а вторая часть получилась типичной супергеройской картиной.

Злодеи побеждены, мифология расширена, но реальная история здесь заключается в том, что сага о супергероях, которая, казалось, предоставляла возможности для чего-то необычного, в конечном итоге приобрела вид любой другой франшизы.

Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут.

Фильмы,Закари Левай,
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