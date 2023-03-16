Когда выйдет российский мультфильм "Коты Эрмитажа"

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг кота по имени Винсент, который попадает в Эрмитаж. Там главный герой знакомится с элитным кошачьим отрядом, занимающимся охраной экспонатов от мышей. Винсент должен спасти привезенную в Эрмитаж "Мона Лизу" и заслужить расположение кошки по имени Клеопатры из египетского зала.