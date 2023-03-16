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2 часа назад

Известна дата выхода российского мультфильма "Коты Эрмитажа"

Ревизор.ru

23 марта на экранах кинотеатров страны появится семейный мультфильм Василия Ровенского "Коты Эрмитажа". Об этом сообщила "Газета.ру".

Когда выйдет российский мультфильм "Коты Эрмитажа"
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Сюжет мультфильма разворачивается вокруг кота по имени Винсент, который попадает в Эрмитаж. Там главный герой знакомится с элитным кошачьим отрядом, занимающимся охраной экспонатов от мышей. Винсент должен спасти привезенную в Эрмитаж "Мона Лизу" и заслужить расположение кошки по имени Клеопатры из египетского зала.

Персонажей мультфильма озвучили Роман Курцын, Полина Гагарина, Павел Прилучный и другие актеры.

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