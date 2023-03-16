В прокат вышел фильм о посадке самолета в кукурузном поле в 2019 году

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вышел в российский прокат. В основу картины легли реальные события, произошедшие 15 августа 2019 года.
Лента повествует об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Несмотря на то, что в основу легла реальная история, многие сцены являются вымыслом. Об эпизодах, которые действительно были рассказал пилот Дамир Юсупов, который находился за штурвалом самолета и консультировал съемочную группу.
«Некоторые сцены были изменены, чтобы вызвать зрителя на эмоции, чтобы он переживал эту ситуацию. Весь полет, например, у нас длился: от момента отрыва от полосы до касания—от взлета до посадки— 93 секунды. В фильме это несколько минут», — рассказал Юсупов в беседе с E1.RU.
Добавленное время нужно было для того , чтобы показать драматизм, напряжение пассажиров. Также чуть ярче передавали их эмоциональное состояние, чтобы вызвать ответную реакцию у зрителя и заставить его переживать.
Напомним, экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» произошла 15 августа 2019 года из-за столкновения с птицами. За профессионализм и проявленное мужество пилот Дамир Юсупов был удостоен звания Героя России.