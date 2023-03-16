В прокат вышел фильм о посадке самолета в кукурузном поле в 2019 году

«Некоторые сцены были изменены, чтобы вызвать зрителя на эмоции, чтобы он переживал эту ситуацию. Весь полет, например, у нас длился: от момента отрыва от полосы до касания—от взлета до посадки— 93 секунды. В фильме это несколько минут», — рассказал Юсупов в беседе с E1.RU.