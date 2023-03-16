Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
2 часа назад

В прокат вышел фильм о посадке самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в 2019 году

Слово и Дело

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вышел в российский прокат. В основу картины легли реальные события, произошедшие 15 августа 2019 года.

В прокат вышел фильм о посадке самолета в кукурузном поле в 2019 году
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Лента повествует об аварийной посадке самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Несмотря на то, что в основу легла реальная история, многие сцены являются вымыслом. Об эпизодах, которые действительно были рассказал пилот Дамир Юсупов, который находился за штурвалом самолета и консультировал съемочную группу.

«Некоторые сцены были изменены, чтобы вызвать зрителя на эмоции, чтобы он переживал эту ситуацию. Весь полет, например, у нас длился: от момента отрыва от полосы до касания—от взлета до посадки— 93 секунды. В фильме это несколько минут», — рассказал Юсупов в беседе с E1.RU.

Добавленное время нужно было для того , чтобы показать драматизм, напряжение пассажиров. Также чуть ярче передавали их эмоциональное состояние, чтобы вызвать ответную реакцию у зрителя и заставить его переживать.

Напомним, экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» произошла 15 августа 2019 года из-за столкновения с птицами. За профессионализм и проявленное мужество пилот Дамир Юсупов был удостоен звания Героя России.

Фильмы,Уральские авиалинии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий